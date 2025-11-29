Sainz explica su susto en la 'qualy' de Losail y es optimista para la carrera

Carlos Sainz causó la única bandera roja de la clasificación en Qatar cuando un trozo de plástico adhesivo se quedó pegado a una rueda de su Williams. "¿Qué pasa? No puedo conducir", advirtió por radio a su equipo.

“Seguro que no ayuda a la tensión y a los nervios de la Q3, sobre todo porque nos ha dañado la tapa del coche. Lo hemos podido reparar, pero no sé cuánto nos habrá afectado en esa última ronda. Séptimo a una décima y media de Hadjar, no era capaz de bajar del 1:20:2”, ha explicado tras la intensa sesión en Qatar.

En carrera, confía en poder mejorar ese resultado: “Ojalá una salida limpia que nos permita ir a por buenos puntos para el equipo. Queremos ganar esa mini-carrera con Hadjar para confirmar y consolidar el quinto en el campeonato”, ha dicho Carlos, que admite que el balance hasta ahora en Losail supera sus previsiones más optimistas: “Hemos maximizado lo que había hoy. Estar séptimo en Qatar me lo llegas a decir y lo hubiese comprado", confiesa.

"Es una muy buena ocasión si pasa algo delante. Verstappen sale en el lado limpio, con rebufo, viento en contra... y se puede tirar", vaticina. Pase lo que pase este domingo, por ahora sus sensaciones son muy positivas: “Buenas vueltas en la SQ, buena carrera sprint. Y con problemas de suelo, graining, gasolina... estoy contento del punto, y el séptimo de la carrera lo firmo y con creces”, advierte.

"La clave será la primera parada, luego te limita el resto. Puedes parar en la siete... o más tarde. Hay que valorar cada situación y ver qué es mejor", ha cerrado el madrileño en referencia a la obligatoriedad de las dos paradas como mínimo en la carrera de mañana.