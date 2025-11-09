Sainz explica el incidente con Hamilton que arruinó su carrera en Brasil

El GP de Brasil 2025 ha sido frustrante para Carlos Sainz y Williams. Salió último en el Sprint y acabó 14º. Este domingo tampoco ha mejorado su balance: 15º en parrilla y 13º en carrera. Una mala parada de su equipo y sobre todo un incidente con Lewis Hamilton que ha dejado dañado su coche han acabado por arruinar el fin de semana en Interlagos.

Un duro golpe para Sainz, que acumula ya tres fines de semana sin sumar puntos. Además, con dos abandonos en México y Estados Unidos. "No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams, ni el mío", ha lamentado Carlos, que ha relatado la sucesión de infortunios que le han impedido ascender posiciones.

"A la que se ha caído el trozo de alerón delantero, que he tenido con el toque con Hamilton... el coche ha perdido mucha carga delantera. Se iba muchísimo de adelante. Si a eso le sumas un pit-stop lento, al final empieza a sumar segundos a la carrera. Y, cuando hemos acabado dos o tres segundos fuera de los puntos, se nos ha ido la carrera", ha recordado.

Sobre el incidente con Lewis Hamilton ha explicado que "yo iba por dentro y él me ha intentado pasar por fuera en la curva 1. Me ha ido cerrando, me ha estrangulado, me ha tocado el alerón delantero e imagino que se habrá quedado sin opciones".

El toque con Hamilton en la salida ha condicionado toda la carrera de Carlos Sainz



🗣️ "El coche ha perdido carga delantera. Lewis me ha ido cerrando y me ha estrangulado en la 1"#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/BArcZYx1vT — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025

Al margen de factores externos, Sainz también busca respuestas a los problemas del Williams en "curva larga y lenta" y asegurá que "tenemos que trabajar bien como equipo y entender porque este tipo de circuitos nos va tan mal, intentar encontrar en el túnel de viento lo que nos pasa", analizó.

La próxima parada será en Las Vegas, y Sainz confía que allí podrá sacar su mejor versión al volante del FW47: "Será exactamente lo contrario que aquí. Iremos bien y espero tener un buen fin de semana", augura.