Sainz y el ‘experimento’ que funcionó: “Impensable”

Carlos Sainz y Williams no tenían demasiadas esperanzas en el circuito qatarí de Losail, una pista de alta carga y alta velocidad que a priori no se ajusta a las ‘virtudes’ del FW47. Pero tras la primera jornada, con los dos coches en SQ3 y Sainz (8º) y Albon (10º) bien posicionados para la última sprint de la temporada, este sábado, el panorama es mucho más alentador.

Carlos ha desvelado tras la sesión clasificatoria que su equipo ha optado por un ‘set-up’ experimental que les ha permitido obtener un resultado “impensable” horas antes: “Esperábamos estar fuera en la SQ1 y hemos llegado con ambos coches a la SQ3 por primera vez en bastante tiempo, hemos sido más rápidos de lo previsto desde el principio de los Libres 1”, ha admitido el piloto madrileño.

“Hemos optado por una configuración que nunca hubiéramos puesto y nos hemos adaptado a este estilo de curva y parece que el coche está funcionando. Así que estoy contento de que el equipo siga experimentando, de que sigamos empujando, y como aprendizaje para mí también. Cuando probamos configuraciones radicales o grandes diferencias, creo que aprendo mucho del coche y del equipo y de cómo responden ambos. Y este fin de semana hasta ahora es un experimento positivo en ese aspecto", ha subrayado Sainz.

“Esto me da esperanzas, el coche rinde a buen nivel. Íbamos más rápido con los medios que con los blandos, como suele ser el caso con nuestro coche... Y vamos mejor con el neumático más duro, con el que era casi era primero en los Libres 1. Hemos estado entre los cinco mejores en los medios, aunque con los blandos en la SQ3, los demás han encontrado más tiempo de vuelta. He acabado octavo, a solo una décima del quinto y es una pena, porque que nos podía haber dado una mejor posición para la carrera de mañana”, ha resumido Carlos, ambicioso.