FÓRMULA 1
Sainz: "No entiendo por qué estamos entre los mejores"
El piloto de Williams se mostró satisfecho con el trabajo realizado en la clasificación al sprint en Austin
Carlos Sainz consiguió una meritoria séptima posición en la clasificación al sprint del GP de Estados Unidos. El piloto de Williams, que tuvo problemas con los frenos en los Libres 1, demostró su enorme adaptabilidad al Circuito de Las Américas para clasificar por delante de los dos Ferraris y de su compañero de equipo, Alex Albon.
El piloto madrileño apenas pudo rodar en la primera y única sesión de libres en Austin debido a unos problemas mecánicos en su monoplaza. Carlos, a pesar del escaso rodaje con su Williams en el trazado de COTA, completó una gran sesión de clasificación al sprint que le permitirá salir séptimo en la carrera de este sábado.
Tras la clasificación realizada en Estados Unidos, Sainz valoró sus sensaciones al volante de su Williams: "Teniendo en cuenta que nos hemos perdido los Libres 1, he entrado en la clasificación con solo dos vueltas de empuje. Es un buen resultado, aunque es una pena estar tan cerca del quinto puesto", reconoció Carlos. "Si hubiera tenido los libres, hubiera podido hacerlo mejor en clasificación. Espero estar arriba mañana".
Sobre las poco habituales posiciones de algunos monoplazas en la SQ3, Carlos Sainz no terminó de entender el motivo de la disparidad en la clasificación: "Hemos visto algunos coches que no suelen estar arriba, no entiendo por qué en una pista tan complicada estamos entre los mejores. A ver qué tal el ritmo de carrera y si los Mercedes o los Ferrari vuelven a su posición natural", terminó.
