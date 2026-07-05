Sainz enciende las alarmas en Williams: "No somos capaces de desarrollar bien el coche"

Carlos Sainz consiguió salvar los muebles tras otro fin de semana complicado en el box de Williams... pero se mostró francamente preocupado tras la carrera del domingo en Silverstone. La fábrica de Grove, que llegaba con algunas mejoras, no ha visto ningún problema y los problemas de rendimiento prosiguen, lejos aún de ser capaces de luchar con el resto de monoplazas de la zona media de la parrilla.

El madrileño logró remontar hasta cinco posiciones tras la salida, dando una auténtica 'masterclass' de pilotaje. Partía 15º, y pudo remar hasta la décima plaza. Pero poco a poco, rivales con monoplazas con mejor rendimiento que el FW48 comenzaron a ganarle el pulso.

"Ha sido una salida divertida, con buena arrancada y buena primera vuelta, he conseguido pasar dos o tres coches. Lo divertido ha sido esa primera vuelta, pero luego a partir de ahí era todo intentar defender la posición, que sabíamos que tarde o temprano íbamos a acabar perdiendo, porque el Audi, el Alpine y el resto de coches con los que corríamos sabíamos que al final nos íbamos a adelantar", valoraba ante los micrófonos de DAZN.

Carlos Sainz durante la carrera en Silverstone / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Finalmente resistió para terminar 12º, a dos puntos de la última plaza de la zona de puntos, tras sanciones y problemas de otros pilotos que iban por delante. "Hemos vuelto a la posición de 'qualy', que era 14 y 15, y con los problemas de los demás hemos acabado el 12. Es lo que hay", valoraba.

Las mejoras aerodinámicas y un morro menos pesado que el que lucía el FW48 en las últimas citas no han sido suficientes para mejorar el rendimiento. "Está claro que lo que hemos traído este fin de semana no ha funcionado, esperávamos un paso adelante significativo que no ha llegado. Empieza a ser preocupante y frustrante, porque no están mejorando las mejoras", se lamentaba.

Está claro que lo que hemos traído este fin de semana no ha funcionado, esperávamos un paso adelante significativo que no ha llegado. Empieza a ser preocupante y frustrante Carlos Sainz — Piloto de Williams

Lo peor de todo es que en Grove empiezan a no saber cómo solventar los problemas. "Cuando traes algo a la pista que en el túnel de viento es mucho tiempo por vuelta y en el simulador también y luego ves que has dado un paso muy pequeño adelante, eso quiere decir que hay algo que no está funcionando en nuestros cálculos, números y desarrollo... y es algo que preocupa", valoraba. "Con este set de reglas, por cualquier razón que todavía no entendemos, no somos capaces de desarrollar bien el coche", sentenciaba.

Por otro lado, tras la carrera, Sainz era llamado por los comisarios tras ser investigado por no respetar el safety car. Habrá que esperar para saber si recae alguna sanción sobre el madrileño.