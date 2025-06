Sainz: "Estoy empezando a impacientarme"

El inicio de temporada de Carlos Sainz con Williams está dejando un sabor agridulce. La nota positiva está siendo la rápida adaptación del madrileño a su nuevo monoplaza, aunque por un factor u otro, los puntos casi siempre terminan escapándose el día de la carrera...

En este sentido, es de crucial importancia el GP de Canadá que encara el madrileño con Williams. Gilles Villeneuve es un trazado que el equipo británico tiene marcado en rojo en su calendario, un circuito que se adapta a sus características y que Carlos no quiere dejar escapar para empezar a sumar puntos tras un fin de semana en Montmeló para olvidar.

Canadá, marcado en rojo

En declaraciones recogidas por MARCA y AS durante la rueda de prensa del madrileño en Canadá, Carlos Sainz ha valorado los motivos de su insuficiente fin de semana en Barcelona: "Creo que haciéndolo perfecto, podríamos haber sumado un punto. Simplemente, todavía no es lo suficientemente bueno para este tipo de circuito y solo tenemos que seguir trabajando en la misma dirección", explicó el de Williams en Canadá.

Sainz, con Williams / Agencias

Lo cierto es que, a pesar de poner el punto de mira en las prestaciones de su monoplaza, Sainz hace autocrítica: "Yo en Barcelona tuve un fin de semana flojo", reconocía. "En mi caso, simplemente intento no reaccionar de forma exagerada. Sé que es parte del proceso, apréndelo como una lección difícil de aprender porque, además, era mi gran premio de casa, pero intentaré aplicar todo lo que pueda de ese fin de semana al siguiente", resumía.

Olvidado su fin de semana en Barcelona, en Canadá el madrileño espera mejorar sus prestaciones para poder sumar puntos que puedan servir a Williams en la lucha por el campeonato de constructores. Gilles Villeneuve debería adaptarse mejor a las prestaciones del equipo británico, que tiene Montreal como una cita marcada en rojo.

"La intención aquí en Canadá es que, si hay alguna posibilidad de meter el coche entre los ocho primeros, porque siento que aún no hemos conseguido un buen resultado, ni un resultado dominical", explica. "Y estoy empezando a impacientarme un poco con eso, porque hemos hecho nueve carrera y he sido rápido. Creo que me he adaptado bien al coche y al equipo. Pero por una razón u otra, no estoy sumando puntos y es hora de poner las cosas en orden", finalizaba el español.