Sainz, eliminado en Q2: "Sin apenas tocar pista, no hay milagros"

Carlos Sainz no está teniendo un buen fin de semana en Países Bajos. El viernes, la lluvia le dejó sin apenas rodar en Libres 1 y después se perdió la segunda sesión, en seco, por una avería en la caja de cambios de su Ferrari. Este sábado tampoco ha podido recuperar el tiempo perdido, ya que los terceros libres se han visto reducidos a la mínima expresión tras el accidente de Sargeant. Carlos ha afrontado la clasificación sin apenas referencias, cayendo eliminado en Q2 y relegado a la undécima posición de parrilla para el domingo.

"Habrá que aprender. Si queremos luchar por el campeonato, no podemos fallar en detalles como el de ayer, porque te acaban costando tu fin de semana", ha comentado Sainz tras bajarse de su monoplaza. "No me visteis mucho, porque no he tocado la pista hasta la clasificación. En este deporte no hay milagros. Te pierdes la segunda sesión de libres, que fue la única en seco… Sólo pude dar dos vueltas y obviamente llegando a la clasificación sin haber tocado el neumático blando y sin haber tocado prácticamente los neumáticos de seco lo intentas dar todo para pasar a la Q3, pero no ha podido ser", ha analizado Carlos, que se ha quedado fuera de la Q3 por 69 milésimas.

"Seguro que el tráfico con Hülkenberg no ha ayudado. El coche este fin de semana tampoco es que sea un coche muy fácil de llevar y muy rápido en este circuito. En cuanto esos detalles fallan, estás fuera", ha lamentado el piloto madrileño.

Su tercer tiempo en Q1 fue un espejismo: "En ese punto todo el mundo ha dado solamente una vuelta con el blando. Yo había dado tres o cuatro para intentar recuperar tiempo. Más tiempo que los demás en pista. En cuanto todo el mundo ha puesto dos o tres neumáticos blandos, ahí se ha notado donde fallamos que es en poner el coche a punto y coger ritmo. No es lo ideal, pero es lo que hay", ha relatado.

Sainz no ha querido cerrar su discurso en negativo y de cara a la carrera de este domingo no tira la toalla: "Soy optimista de que jugaremos la baza de ir hacia adelante en carrera, pero en un circuito donde siempre es difícil adelantar", ha señalado Carlos, que confía en las mejoras prometidas por Ferrari para Monza: "Supuestamente sí, llegarán".