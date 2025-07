Sainz y su difícil etapa en Williams: "Echo de menos luchar por la pole, pero esto es que hay"

Carlos Sainz ha caído eliminado en la Q2 del GP de Gran Bretaña, aunque partirá noveno debido a las sanciones de Oliver Bearman y Kimi Antonelli. Un sábado discreto, pero relativamente tranquilo para el piloto de Williams después de los problemas que había encadenado las últimas semanas.

"Ha ido realmente más o menos como esperábamos. No teníamos el ritmo para estar en Q3. Hemos hecho unas vueltas buenas de clasificación, pero de momento esto es lo que hay. Empezamos a notar que los demás han traído muchísimas mejoras y que están un pasito por delante de nosotros y ahora de momento estamos luchando al límite de la Q3", ha analizado Sainz ante los micrófonos de DAZN F1.

“Hemos dedicado gran parte del fin de semana a intentar mejorar nuestros problemas de fiabilidad, que ya estáis viendo que estamos teniendo bastantes. También lo estoy dedicando yo personalmente a probar algunas cosas de set-up para ver si me dan alguna pista de algo que pueda encontrar que le dé al coche una decimita extra en clasificación, que es donde más estamos fallando. Al final seguro que no ha sido el 'approach' a la clasificación mejor del mundo, pero luego cuando he puesto los mapas de clasificación y todo como quería he hecho vueltas buenas y no han salido... No es que hubiera más ritmo en el coche del que hay", ha explicado.

Carlos, que ha mejorado por dos posiciones a su compañero Alexander Albon, confía en remontar este domingo: “Hay que intentar acabar noveno o octavo, que sería lo ideal. Aston este fin de semana va muy rápido con Fernando, así que lo veo complicado, pero no descarto nada. Vamos a intentar coger todos los puntos posibles, nuestro coche y yo solemos ir un poco mejor en carrera que en clasificación con los neumáticos blandos, así que todavía hay esperanzas de que podamos ir para adelante”, ha advertido.

"Somos un equipo súper competitivo. Yo vengo los últimos años de ir muy rápido y muy bien en Silverstone. Gané aquí hace dos o tres años, (con Ferrari) y por lo tanto echo de menos estar en esa batalla por la pole y me da rabia estar luchando por el undécimo", asume Carlos.

"Desde principios de temporada avisamos que esto es lo que podía pasar, que no íbamos a tocar prácticamente el coche de este año porque estamos poniendo todo en el asador para el coche del año que viene, que es donde realmente espero y creo que Williams puede dar el gran paso adelante. El que avisa no es traidor, como se suele decir. Alguna mejora llega, pero nos estamos yendo poco a poco hacia atrás", admite.