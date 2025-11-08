Sainz, desolado tras clasificar último en la Sprint: "La peor ejecución de mi vida"

No empezó de la mejor manera el fin de semana de Carlos Sainz en el Autódromo José Carlos Pace. El piloto de Williams sufrió el jueves una indisposición que le imposibilitó hablar ante la prensa y, lejos de mejorar, la clasificación del viernes para la carrera al Sprint se le hizo muy cuesta arriba. El madrileño saldrá último en la carrera corta de este sábado y se mostró totalmente decepcionado por no haber sacado todo el jugo que le gustaría al rendimiento del FW47.

Sainz quedó eliminado a la primera de cambio en la SQ1, primera tanda eliminatoria de cara a la clasificación para la carrera del sábado, a 24 vueltas. Y eso que en la primera sesión del viernes si se sintió cómodo, finalizando octavo a 0.711 segundos del mejor tiempo de Lando Norris y McLaren. A través de la radio, se mostraba de lo más disgustado. “¿Qué demonios ha pasado?”, se preguntaba Carlos. "La peor ejecución de mi vida", expresaba ante su ingeniero de pista.

La decepción fue palpable minutos después, en su cita ante los medios de comunicación. "No hemos hecho una buena clasificación, simplemente. La primera tanda ha sido complicada, con tráfico, no hemos conseguido meter en temperatura los neumáticos", explicaba.

Pero lo que más decepcionó al compañero de equipo de Alexander Albon fue no haber sacado información interesante para el resto del fin de semana y no haber sido capaz de probar los límites del coche en una pista en la que el pasado curso logró clasificar quinto para la carrera al Sprint con Ferrari. "La segunda nos hemos complicado aún más, no hemos conseguido dos vueltas. Salgo de la clasificación sin saber el rendimiento real o el límite del coche", expresaba.

"Nos hemos complicado"

Al ser preguntado sobre su estado físico tras la indisposición del jueves, el madrileño aseguraba que aún no se encontraba "al 100% físicamente". "Basándonos en los Libres 1 he demostrado que podía hacer una vuelta rápida, pero hemos conseguido meternos en una posición en la que no he podido hacer una vuelta rápida. Imposible saber qué podríamos haber hecho", terminaba diciendo.

Tendrá una nueva oportunidad para buscar un mejor tiempo en la clasificación de este sábado, que definirá el orden de parrilla de cara a la carrera a 71 vueltas. Sin embargo, las condiciones en la pista brasileña podrían complicarse, puesto que se pronostican lluvias fuertes y vientos intensos para la actividad del sábado.