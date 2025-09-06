Sainz decepcionado en su circuito favorito: "Me hubiera gustado destacar en Monza"

A Carlos Sainz le espera una carrera difícil en Monza, donde cualquier intento de remontada se complica por las características de la pista. Después de tres sesiones de entrenamientos libres en las que los Williams habían destacado, ni él, ni Alex Albon han podido pasar este sábado a la Q3 y el madrileño arrancará 13º en parrilla, por delante de su compañero.

El problema de preparación de los neumáticos blandos , recurrente esta temporada en el equipo de Grove, les ha vuelto a pasar factura, tal como ha revelado el propio Carlos después de la clasificación, disgustado por no poder lucirse ante sus antiguos fans de Ferrari en un trazado que además, es su favorito.

“Ha vuelto a pasar lo que vaticiné un poco el viernes. Con estos neumáticos tenemos muchos problemas de preparación. En libres estuve más arriba porque pudimos dar cinco o seis vueltas de calentamiento con el neumático ‘soft’. Avisé que sería otra historia hoy, ya que solamente teníamos una vuelta para meterlos en temperatura”, ha explicado.

“Nos ha pasado lo que nos lleva pasando toda la temporada. Es un poco de lotería. Y nos pasa a los dos pilotos, que tenemos experiencia y sabemos como preparar los neumáticos”, ha añadido Carlos. “Es lo de siempre. El coche con medio duro va muy bien. Y con blando, si me das tres vueltas para calentar, te hago una buena vuelta. Si me das más vueltas aquí podría haber estado seguro entre los ocho primeros. El caso es que en Q2 solamente hay una. Y los dos pilotos del equipo no hemos sido capaces”, ha analizado tras el descalabro de los dos Williams en segunda ronda.

“Este problema nos lleva condicionando toda la temporada. A ver si somos capaces de sobreponernos. En una parrilla tan apretada es muy complicado. Nos lleva pasando todo el año y por eso nos veis sufrir tanto”, ha insistido el piloto español.

“Ha sido una clasificación divertida y me hubiese gustado destacar un poco más. Me gusta ir rápido en Monza y nos ha faltado ponerlo todo junto. El problema del viento es para todo el mundo, pero los problemas con los neumáticos solamente nos pasan a nosotros”, ha zanjado.