Sainz da la clave de su increíble remontada: "50 vueltas con el medio y un gran ritmo"

Carlos Sainz sigue en estado de gracia con Williams. Después de conseguir un podio impensable en Azerbaiyán, donde acabó en la tercera posición, este domingo ha tirado de épica en Singapur.

Y es que después del revés que supuso la doble descalificación de los Williams en la clasificación del sábado, al detectar la FIA una infracción técnica del DRS de ambos coches, a Carlos le ha tocado salir 18º en parrilla en un circuito donde adelantar es muy complicado.

Pero gracias a su inteligente planteamiento de carrera y una brillante ejecución, el piloto madrileño ha logrado minimizar daños y terminar décimo, arañando el último punto en juego.

Tras bajarse el coche, exhausto por el esfuerzo y las difíciles condiciones en Marina Bay, con mucho calor y humedad, Sainz se ha mostrado muy satisfecho por el resultado y ha contado las claves de su remontada.

"Ha sido una carrera inesperada. Al final en seco, aburrida, sin safety cars, pero hemos tenido tan buen ritmo con el coche que eso nos ha permitido extender mucho la goma media, aguantando coches con ruedas frescas detrás. Y, luego, cuando hemos puesto los blandos al final, volábamos para poder adelantar a cinco o seis coches y llegar a un puntito", ha relatado en DAZN.

"Fue realmente complicado. En Singapur siempre sufre mucho el neumático trasero, pero me lo he tomado con mucha calma al principio. La clave de mi carrera han sido esas 50 vueltas con el medio, no perder ritmo y aguantar un poco la misma tónica de todo el año. Por fin, hemos podido capitalizar un buen resultado", ha celebrado.

Carlos ha sido de los pocos pilotos que hoy han podido adelantar en el exigente circuito urbano de Singapur. En total, ha superado a ocho pilotos sin tener uno de los coches más competitivos del Mundial 2025.

“Está claro que 50 vueltas, o no sé cuántas he hecho con el medio, no iban a ser fácil con Berman detrás, con rueda fresca y Fernando también, que nos ha pasado. Sabía que esas vueltas iban a ser críticas, que íbamos a sufrir, pero hemos conseguido tener todo bajo control, esperar nuestro momento a poner la blanda y luego hacer la remontada con la blanda", ha resumido sobre su hazaña.

"Pensando en lo que había pasado con la decalificación, es importante para el equipo. Cada punto hasta final de temporada cuenta. Y hoy hemos limitado daños con Aston Martin y los RB, a los que al final les hemos ganado en carrera. Y quiere decir que no hemos perdido tantos puntos para lo atrás que partíamos Alex y yo en un Singapur, donde en teoría no se puede adelantar", ha valorado para terminar.