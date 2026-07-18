Sainz y la cruel realidad de Williams: "Pasar de Q1 ya es un buen día"

Carlos Sainz ha vuelto a exprimirse al máximo en la clasificación del GP de Bélgica. Lo ha dado todo para superar aBearman, con mejor coche, y situarse 15º en parrilla. Finalmente arrancará 14º en parrilla por la sanción a Hadjar. Visto el potencial actual de Williams, un pequeño ‘milagro’ del piloto madrileño.

"Ha sido un fin de semana muy duro. He estado 17º o 18º todo el fin de semana peleando con un problema en el coche que no podíamos encontrar ni solucionar. Estaba entre tres y cinco décimas por detrás de Alex (Albon) en cada vuelta y prácticamente luchando con los Cadillac cada vez que salía a pista", explicó.

Justo antes de la clasificación decidieron cambiar los reglajes y dieron con la ‘tecla’ en la puesta a punto, lo que le permitió luchar y avanzar a la Q2. "Cambiamos muchas cosas antes de la clasificación y el coche despertó. Volví a hacer más o menos lo que llevo haciendo todo el año: haces una buena vuelta, pasas la Q1, llegas a la Q2 y, con otra buena vuelta, igual ganas a Bearman por dos milésimas. Pasas a Q2 y ese, por desgracia, es tu buen día", ha dicho con amargura.

Sainz reconoce que sigue preocupado porque el equipo todavía no sabe exactamente qué provocó esa pérdida de rendimiento. "Estoy contento de que hayamos encontrado el problema. No tan contento de que no podamos explicarlo muy bien todavía. Tenemos que seguir investigando".

"Todo estaba en el segundo sector, en todo lo relacionado con la carga aerodinámica. Por primera vez este año estaba realmente muy lejos y no entendía por qué. Cuando estás tan lejos empiezas a dudar, pero yo estaba convencido de que algo no iba bien. Por eso forzamos muchísimos cambios antes de la clasificación. Y gracias a que los hicimos, tuvimos un coche completamente diferente", ha insistido.

Ya en clave de carrera, Sainz se prepara para un domingo difícil en Spa: "Va a ser complicado. La gestión de energía será un gran desafío. Y la primera vuelta, subiendo Eau Rouge y Kemmel con todo lo que va a pasar allí, también será delicada. Habrá que estar despiertos, ser inteligentes y jugar bien nuestras cartas".

Sobre su pique del viernes con el líder Antonelli, que le llamó “idiota” por obstaculizarle en los libres, Carlos ha enterrado el ‘hacha de guerra’. "Nos encontramos en el ascensor y me pidió perdón. Me dijo que había visto la repetición y que se había dejado llevar por el momento. Cuando alguien viene directamente a darte la cara y pedirte disculpas, para mí demuestra que es un gran tipo. No tengo otra cosa que hacer que agradecérselo y desearle lo mejor".