Sainz y la cruda realidad: "Me duele la diferencia con Red Bull"

"Si ahora estuviéramos cuartos en constructores, pero supiéramos que cada fin de semana tenemos la oportunidad de hacer una pole y ganar una carrera, sería más fácil de aceptar", dice "Es lo rápido que ha resultado ser el Red Bull este año. Y cómo nos ha pillado por sorpresa a todos, también a Mercedes o Aston Martin", asume el madrileño

Entre Max Verstappen y Checo Pérez se han repartido las cinco victorias en las carreras disputadas hasta la fecha (seis si contamos el sprint de Bakú) y Carlos Sainz reconoce que Ferrari no está, de momento, en condiciones de hacer frente a la superiodad aplastante de Red Bull esta temporada.

El piloto madrileño, en su tercer año en Maranello, marcha quinto en la general del Mundial , mientras que su equipo ocupa el cuarto lugar de constructores. En una entrevista al medio especializado en Fórmula 1, 'The Race', Sainz asume los problemas de Ferrari este año aunque se muestra optimista a corto o medio plazo, convencido de que la Scuderia recuperará el nivel competitivo que exhibió en 2022, especialmente en la primera mitad del curso.

"No me duele tanto ser cuarto en constructores o quinto o sexto en pilotos. Me duele más la diferencia con Red Bull", admite Carlos Sainz. "Si ahora estuviéramos cuartos en constructores, pero supiéramos que cada fin de semana tenemos la oportunidad de hacer una pole y ganar una carrera, sería más fácil de aceptar".

"Es lo rápido que ha resultado ser el Red Bull este año. Y cómo nos ha pillado por sorpresa. No sólo nosotros, creo que Mercedes y Aston Martin nunca esperarían tener la diferencia que tienen", agrega Sainz, que considera que "es realista decir que Red Bull ha alcanzado un nivel de rendimiento que es muy difícil de lograr simplemente haciendo una evolución de nuestro coche. Tienen algo más amplio, tienen algo más profundo conceptualmente que todos nosotros".

"Pero después de las primeras carreras, también hemos identificado puntos débiles muy claros de nuestro paquete, incluso en relación con el año pasado. Y es en esta combinación de dos cosas en lo que nos estamos centrando ahora. Por eso estoy bastante tranquilo, porque siento que hemos identificado los puntos débiles pero también tenemos una idea de la dirección que debemos seguir en el desarrollo", apunta el piloto madrileño, de 28 años.

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Sainz añade que el SF-23 "no es un coche fácil. Por el momento, estamos luchando un poco con la imprevisibilidad, con un coche muy complicado, lo que hace que la puesta en común de las vueltas en la calificación, el ritmo de carrera, las condiciones cambiantes, el desgaste de los neumáticos, el viento, sea muy, muy difícil de predecir y muy difícil adaptarse a él. No ha sido un comienzo fácil pero siento que aunque el coche sea posiblemente incluso más complicado que el año pasado, entiendo mejor esa dificultad. Y puedo configurar y conducir el coche a mi manera", zanja.