Sainz, crítico: "Estos adelantamientos... no son F1"

Carlos Sainz, siempre prudente, advirtió a la FIA y la FOM que debían tener la “mente abierta” a posibles cambios si cuando comenzara el Mundial 2026 se hacía patente la dificultad de implementar al cien por cien el nuevo reglamento de la F1, equilibrando al 50/50 la energía de combustión y eléctrica. Visto lo visto en la carrera inaugural de Australia, el madrileño se ha pasado al sector crítico.

"Adelantar a otro coche como si estuviese parado no forma parte del ADN de la F1, para mi estos adelantamientos no son F1", ha sentenciado Sainz este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China, que arranca este viernes en el circuito de Shanghai.

"No conozco las soluciones, no soy ingeniero. No entiendo cuál la potencia necesaria para, por ejemplo, aumentar el flujo de combustible, aumentar un poco más la racarga o reducir la asignación de recarga... No tengo ni idea de cuál es la solución o el equilibrio adecuado. Lo único que diría es que, incluso después de los entrenamientos libres, Australia dejó claro que la fórmula que ideamos a principios de año, con una situación híbrida al 50%, probablemente no sea la definitiva ni la correcta", ha lanzado, contundente.

"Cuanto más hablo con la gente y más comprendo la opinión de todos, incluso en los pilotos de cabeza, parece que todo el mundo está bastante de acuerdo y espero que esto cambie un poco a medida que avance la temporada y conozcamos mejor la normativa de la unidad de potencia", ha advertido Sainz.

El piloto de Williams anticipa que “seguro que habrá una combinación de desarrollo de motores, de software, pero todo eso tiene sus límites y creo que al final necesitaremos un poco de ayuda del propio reglamento. Esto es Fórmula 1 y la que se ha ideado no es la más pura ni la que más se ajusta al ADN de la Fórmula 1, así que creo que necesita algunos ajustes", ha insistido.

Sobre el llamado 'clipping' (caída de potencia eléctrica caída de velocidad en plena rectas por la descarga de la batería), Sainz se suma a los que , como Verstappen, alertaron de esta situación desde los test: "No me gusta ver cómo la velocidad punta disminuye en mitad de una recta y tener que perder 30-40 km/h en un 'superclipping' en medio de una vuelta de clasificación. No me gusta tener que acelerar y dejarlo todo en medio de una vuelta de clasificación, y no me gusta, digamos, la carrera que vimos en Melbourne. Las velocidades que tenemos al usar el botón de aceleración y el modo de adelantamiento, con una diferencia de 60 km/h entre adelantar y adelantar como si el otro coche estuviera completamente parado, no es un adelantamiento real de Fórmula 1. Cualquier cosa que te permita hacer eso, creo que, en cierto modo, se puede llamar artificial”, ha valorado.

“Creo que el ADN del deporte es ponerse en posición de adelantar y finalizarlo con una frenada potente o una buena curva. La energía solo debería permitirte llegar a ese punto, pero no adelantar a alguien como si estuviera completamente parado. En cuanto al reglamento y cómo llegamos a este punto, creo que la mayoría de los pilotos coinciden en que no es muy divertido de conducir", ha añadido.

Peligro "real"

Con todo, como director de la Asociación de Pilotos (GPDA), Sainz considera que el reglamento no es cosa de ellos, si bien la F1 y la FIA deben escucharles: "Creo que un piloto solo debería poder dar su opinión sobre cómo desea que se sienta un monoplaza de F1 para disfrutar. Siempre estamos abiertos a dar nuestra opinión sobre cómo creemos que las carreras serán las mejores y cómo se crea una fórmula para ejecutar, digamos, la lista de deseos del piloto, y cuántos compromisos se pueden lograr. Luego, todo depende de los ingenieros y de las personas en la cúpula del deporte. Los pilotos de F1 no somos ingenieros y no sabemos cuáles son las fórmulas correctas. No tenemos ni idea", apunta.

Por último Sainz se ha pronunciado en materia de seguridad, después de que su amigo Lando Norris alertara en Melbourne que “de seguir así, pronto tendremos un gran accidente”, tras presenciar la escalofriante salida de Colapinto esquivando a Lawson en Albert Park por el enorme diferencial de velocidad.

"Todos lo vimos y es un doble golpe, porque las salidas son complicadas este año y, además, los pilotos de atrás van más rápido al llegar al frente del grupo. Creo que hay dos puntos principales en cuanto a la seguridad este año. Uno son las salidas y las situaciones que ya vieron en los entrenamientos y que se volvieron a ver en Melbourne. Tuvimos muchísima suerte de que no pasara nada con Liam y Franco, y tengo la sensación de que habrá un accidente gordo si no cambiamos nada en la salida en algún momento de este año. Cruzo los dedos para que tomemos medidas a tiempo para mejorarlas y que nunca ocurra, pero si no hacemos nada, tengo la sensación de que en algún momento veremos una de esas situaciones", avisa.

"El segundo punto para mí son los adelantamientos con el modo SM (aerodinámica activa con alerones abiertos) en la recta y las velocidades de cierre de 40, 50 y 60 km/h… se vuelve todo muy turbio cuando luchas contra otro coche. En general, no me parece correcto", ha insistido Carlos.