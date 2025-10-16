Sainz, el rumor de Mercedes y la renovación de Russell y Antonelli: "Yo estoy muy contento en Williams"

Tras subir al podio en Bakú, por primera vez con Williams, y firmar una increíble remontada en Singapur (de 18º a 10º), Carlos Sainz llega al Circuito de las Américas de Austin con un plus de confianza y muchas ganas de sumar puntos para su equipo, que se juega el quinto puesto (y mucho dinero) en el Mundial de constructores. Racing Bulls y Aston Martin están a 30 y 34 puntos, respectivamente, con seis grandes premios por delante.

“Venimos de un sábado y dos domingos fuertes y un buen historial de remontadas. Creo que el equipo y yo respondimos muy bien al revés del sábado en Singapur, tras la descalificación, con un gran empuje, una estrategia sólida y una ejecución excelente el domingo. Eso genera confianza", apunta Carlos.

Albon cree que Austin es un circuito difícil sobre el papel para Williams, pero Sainz se muestra más optimista: “No, estoy de acuerdo. He visto los resultados del equipo en esta pista durante los últimos años y son bastante alentadores, aunque luego, al mirar la pista sobre el papel, con las curvas largas, veo que no deberíamos ser muy fuertes. Pero este año tengo la mente abierta, porque a veces el coche responde un poco diferente a lo que esperamos. Deberíamos apuntar siempre a los puntos de aquí a final de año en todos los circuitos, excepto quizás en Qatar”.

“En Zandvoort, no lo hicimos tan bien. El equipo esperaba ser fuerte allí, pero viendo las curvas, yo no. Y efectivamente no lo fuimos en la clasificación. Pero este año tenemos una tendencia a tener un ritmo de carrera muy fuerte. Hay circuitos donde, debido a nuestra debilidad en la clasificación, puedes remontar y terminar más arriba, y hay otros circuitos donde simplemente aplicas la estrategia y la pista no te permite recuperarte”.

El GP de Estados Unidos alberga la cuarta de las seis carreras sprint programadas esta temporada y Sainz ha confesado que no lo pensó hasta ayer: “Es la primera carrera sprint en mucho tiempo, al llegar aquí pensé: 'Dios mío, es una carrera Sprint, casi lo olvido'. Ciertamente el fin de semana es diferente. Hay que estar listo mañana, porque ya es el día de clasificación, y eso cambia un poco el enfoque en lo que se hace en general. Austin es una buena pista para una carrera sprint. La del año pasado fue la más divertida que he hecho. Creo que el sprint debería hacerse en circuitos donde se pueda luchar y adelantar", considera Carlos, que este fin de semana pilotará un coche con aires retro.

¿Cómo no?, a Carlos le han preguntado también por la renovación del tandem de Mercedes, Russell-Antonelli, que se anunció ayer. El madrileño, que llegó a negociar con los de la estrella tras su adiós a Ferrari, ha ratificado su compromiso con Williams: "Está claro que el año que viene todo el mundo quiere estar pendiente de ver cómo les va a los demás. Sólo puedo decir que desde un nivel personal estoy muy cómodo y muy contento por donde estoy, y tengo plena confianza en que Williams va a dar otro paso el año que viene, y si ese no es el caso ya veremos, pero tengo mucha confianza y estoy muy cómodo con mi propia situación", ha dicho Sainz sin cerrarse ninguna puerta de cara a 2027, cuando el mercado volverá a agitarse.