Sainz, confiado para Las Vegas: "Deberíamos ser rápidos en estas calles"

El madrileño Carlos Sainz (Willimas) ha afirmado, en la semana del Gran Premio de Las Vegas, 22ª prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de la ciudad estadounidense, que, "sobre el papel", deberían "ser rápidos en estas calles".

"Estoy deseando que llegue este fin de semana en Las Vegas. Hemos aprendido mucho sobre el coche y, sobre el papel, deberíamos ser rápidos en estas calles, así que estoy deseando ver cómo nos va", dijo el madrileño en declaraciones que difunde el equipo.

Sainz, que el año pasado fue tercero en Las Vegas con un Ferrari, cree que "este fin de semana todo girará en torno a los neumáticos". "Así que haremos todo lo posible para prepararnos para una ejecución sólida y limpia", precisa el español decimotercero en el certamen con 38 puntos.

Al referirse al trazado urbano de la capital del juego, Sainz afirma: "Conducir por el famoso 'Strip' de Las Vegas es una experiencia única, así que estoy deseando correr bajo las luces y dar a nuestros aficionados algo por lo que animar"

El piloto madrileño llega a la cita estadounidense tras acabar decimotercero en el pasado Gran Premio de Las Vegas tras sufrir un encontronazo en los primeros compases con Lewis Hamilton. Lando Norris se hizo con la victoria por delante del piloto de Mercedes, Kimi Antonelli.