Sainz, confiado pese a la sanción: "Cada vez estoy más cómodo"

Carlos Sainz (Williams), que este domingo sale duodécimo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula 1, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que "es una lástima la sanción, porque cada vez" está "más cómodo y más confiado en el coche".

Sainz, de 31 años, con cuatro victorias -la última de ellas el año pasado, en este circuito- y 28 podios en la categoría reina, acabó en un notable séptimo puesto la calificación de este sábado, pero arrastraba una sanción de pérdida de cinco puestos en parrilla desde el último Gran Premio, el de Estados Unidos, por tocarse con el Mercedes del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli. Motivo por el cuál este domingo saldrá duodécimo en la capital mexicana.

"Sabiendo que estábamos sancionados, había que intentar ganar el mayor número de puestos posible. Creo que con el Williams hemos hecho un gran trabajo, quedando a muy poco del tiempo con el que el año pasado estaba en la 'pole' aquí con un Ferrari", declaró.

La sanción, un lastre

"Es una pena la sanción, porque cada vez estoy más cómodo y más confiado en el coche; y lo entiendo mejor. La penalización hará la carrera más difícil, con el aire sucio y el asunto de la refrigeración. No obstante, mi ritmo de carrera es bueno y haremos todo lo posible por sumar puntos", comentó el español de Williams.

"Si el coche me permite atacar, lo haré; si los frenos y el motor me lo impiden, no", declaró Sainz este sábado en la tercera pista más corta del calendario -por detrás de Mónaco y Zandvoort (Holanda)- y la de más altitud: situada a 2.285 metros sobre el nivel del mar.