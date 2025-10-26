Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Fórmula 1

Sainz, confiado pese a la sanción: "Cada vez estoy más cómodo"

El piloto madrileño acabó en un notable séptimo puesto en la clasificación, pero arrastraba una sanción de pérdida de cinco puestos en parrilla que le hará salir duodécimo

Carlos Sainz durante la clasificación del GP de México

Carlos Sainz durante la clasificación del GP de México / EFE

EFE

Carlos Sainz (Williams), que este domingo sale duodécimo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula 1, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que "es una lástima la sanción, porque cada vez" está "más cómodo y más confiado en el coche".

Sainz, de 31 años, con cuatro victorias -la última de ellas el año pasado, en este circuito- y 28 podios en la categoría reina, acabó en un notable séptimo puesto la calificación de este sábado, pero arrastraba una sanción de pérdida de cinco puestos en parrilla desde el último Gran Premio, el de Estados Unidos, por tocarse con el Mercedes del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli. Motivo por el cuál este domingo saldrá duodécimo en la capital mexicana.

"Sabiendo que estábamos sancionados, había que intentar ganar el mayor número de puestos posible. Creo que con el Williams hemos hecho un gran trabajo, quedando a muy poco del tiempo con el que el año pasado estaba en la 'pole' aquí con un Ferrari", declaró.

La sanción, un lastre

"Es una pena la sanción, porque cada vez estoy más cómodo y más confiado en el coche; y lo entiendo mejor. La penalización hará la carrera más difícil, con el aire sucio y el asunto de la refrigeración. No obstante, mi ritmo de carrera es bueno y haremos todo lo posible por sumar puntos", comentó el español de Williams.

Noticias relacionadas y más

"Si el coche me permite atacar, lo haré; si los frenos y el motor me lo impiden, no", declaró Sainz este sábado en la tercera pista más corta del calendario -por detrás de Mónaco y Zandvoort (Holanda)- y la de más altitud: situada a 2.285 metros sobre el nivel del mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas