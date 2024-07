Sainz tiene claro el objetivo: "Devolver a Williams donde pertenece"

Carlos Sainz definió, al fin, su futuro para la próxima temporada. Muchos rumores, noticias y especulaciones corrieron por el paddock de la Fórmula 1, todo hasta que el madrileño confirmó que Williams Racing será su próximo paso en la categoría, haciendo equipo con Alex Albon.

Al respecto, Sainz brindó sus primeras sensaciones a la web de la entidad británica, mostrando su felicidad por lo sucedido. "Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión", comenzó analizando Sainz.

"Es el lugar adecuado"

Carlos destacó la importancia del equipo que, aunque no esté en sus mejores épocas, quiere volver a sus días de gloria: "Estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la F1 y estoy muy orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte".

"El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto con cada uno de los miembros del equipo", argumentó.

“Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Administración de Williams por su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han jugado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo exitoso se encuentra en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de tradición y pura competición, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene”, finalizó Sainz en sus palabras a la web oficial.