Sainz carga contra Red Bull: "No entiendo por qué no me quieren junto a Verstappen"

La historia de Carlos Sainz en la Fórmula 1 podría haber sido muy distinta si Red Bull hubiese decidido apostar por el madrileño para este 2025. A pesar de su experiencia en la casa o su respetable currículum como piloto de Ferrari o McLaren, la escudería austríaca tomó un camino distinto en una decisión que Sainz sigue sin entender.

Ahora, como piloto de Williams, Sainz echa la vista atrás para recordar los momentos de agobio que vivió cuando no tenía claro su futuro. El español recuerda la incertidumbre vivida cuando se enteró de que Ferrari había decidido apostar por Lewis Hamilton para 2025, dejando al Carlos sin asiento en la Scuderia para la siguiente temporada. Williams apareció para dar un nuevo hogar al piloto, que está intentando devolver la confianza del equipo en resultados en pista.

¿Verstappen torpedeó su llegada a Red Bull?

En su extensa entrevista en The High Performance Podcast, Carlos Sainz habló de todo, aunque quizás lo más interesante fue desgranar esos momentos donde pudo haberse ido a Red Bull. Mucho se ha rumoreado desde entonces sobre los motivos de la escudería austríaca para descartar la opción del español, que ya conocía la casa tras pilotar en Toro Rosso precisamente junto a Max Verstappen.

Carlos Sainz, junto a Max Verstappen / Agencias

En el paddock siempre se ha rumoreado que fue el propio piloto neerlandés quien vetó la entrada del español a Red Bull el año pasado: "Esto es lo que la gente ha concluido o lo que intentan explicar o entender", explicó. "Lo único que puedo decir es que me llevo muy bien con Max. Esto es algo que la gente no ve desde fuera. Tuvimos una rivalidad en nuestro primer año en la Fórmula 1 con Toro Rosso, pero era una rivalidad relativamente sana entre él y yo, por nuestra forma de competir. Ahora nos llevamos de maravilla", reconocía Sainz.

Sainz saca pecho

Descartada a priori la opción de Verstappen como motivo por el que no recaló en Red Bull, Sainz reconoce no entender los motivos del equipo austríaco: "Entonces, si esa es la razón, no entiendo por qué no me quieren junto a Max, porque creo que seríamos una dupla muy fuerte en la Fórmula 1", añadió el español.

Ser compañero de Max Verstappen es una profesión de riesgo. Desde Ricciardo, todos los compañeros han tenido dificultades para equipararse con el neerlandés. Sin embargo, Sainz saca pecho para desmarcarse de ese grupo de pilotos: "Creo que a todos les está costando mucho ser compañeros de Max", empezaba. "Solo puedo decir que cuando era compañero de Max, no lo pasé tan mal", explicaba con orgullo.

"Obviamente, me sorprendió muchísimo lo rápido que era, lo increíble que es como piloto. Quiero decir, probablemente... será uno de los mejores de la historia, si no lo es ya. Pero ese primer año juntos, desde entonces, me ha dado la confianza para saber que puedo enfrentar a cualquiera". Ahora en Williams, Carlos Sainz intenta demostrar a Red Bull que se equivocaron no apostando por él en una temporada de adaptación enfocada al posible gran salto en 2026.