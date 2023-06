Sainz busca la redención en el Circuit

"Es el gran premio perfecto para revertir la situación y el equipo ha hecho un trabajo brutal para intentarlo", valora Carlos "Los rumores y el exceso de ruído no es la situación ideal para trabajar", reconoce el piloto de Ferrari

Carlos Sainz llega a Barcelona 'tocado' por su resultado en Mónaco (8º), dónde tuvo claras opciones al podio, y también por un inicio de temporada "que desde luego no es el que esperábamos en Ferrari". El piloto madrileño, que en el Circuit se siente arropado por su afición y especialmente por su grada de animación CS55, valora el "trabajo brutal y a contrareloj" que han hecho en Maranello para "intentar revertir la mala situación en la que nos encontramos".

"¿Mala suerte? No creo que eso tenga que ver. Las cosas pasan por algo y en las primeras seis carreras nos ha pasado de todo. El inicio ha sido duro, pero no nos rendimos", ha advertido Carlos, que a sus 28 años afronta su noveno gran premio de España y el tercero con los colores de Ferrari.

"Estamos intentando avanzar y corregir nuestros problemas. A una vuelta no estamos mal pero el ritmo de carrera es nuestro punto débil. No quiero engañar a nadie, las evoluciones que traemos a Barcelona no nos van a cambiar la vida aunque sí espero que signifiquen un paso adelante en la dirección que creemos que es la correcta", ha explicado.

Sainz, lógicamente, no ha querido detallar las novedades que introducirá la Scuderia este fin de semana. "Ya las vereis", ha dicho. No se trata de dar pistas a los rivales. Y a propósito de esto, no ha obviado las que tanto Ferrari como todos los equipos punteros pudieron observar el Mónaco, cuando la grúa levantó el Red Bull averiado de Checo Pérez dejando al descubierto el suelo del RB19, uno de los secretos mejor guardados tradicionalmente por las escuderías.

"Espero que nuestros técnicos no desaprovecharan la ocasión, aunque en F1 es muy dificil copiar", ha reconocido Sainz. "El Circuit es el lugar idóneo para ver dónde estamos y de ahí el esfuerzo gigante que ha hecho el equipo para traer mejoras aquí, dada la situación en la que estamos han hecho malabares porque nadie está contento y todos tienen muchas ganas de cambiar esta situación", ha insistido.

El madrileño, que en Mónaco se mostró crítico con la estrategia de Ferrari en sus dos paradas, ha asegurado que "después de analizar la carrera con el equipo he entendido lo que hicieron". También ha destacado que el desarrollo va encaminado a hacer del SF-23 un coche "menos impredecible y difícil de conducir" y ha subrayado que "los rumores y el ruído no son lo ideal ni el mejor ambiente para trabajar y tratar de revertir nuestros problemas".

"Queda mucho campeonato, dieciséis carreras y hay tiempo de sobras para darle la vuelta a la situación" ha dicho Sainz, esperanzado. Barcelona se presenta como un escenario perfecto para buscar la 'redención': "Aquí tengo muy buena puntuación tradicionalmente y seguro que la afición tiene que ver. Me transmiten buen rollo y energía durante todo el fin de semana".

Sainz sueña con un podio este domingo, pero admite que "los Red Bull siguen en otra liga. En todo caso nosotros no tenemos que pensar en ellos sino en mejorar nuestro coche"".

Por último y respecto a supresión de la chicane del estadio, Carlos ha explicado que "es un acierto, una configuración más divertida, más de piloto, seguro que veremos más espectáculo. Se creo para mejorar los adelantamientos pero tal como se han desarrollado los coches, ahora casi era un estorbo".