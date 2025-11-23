Sainz: "Buena carrera, pero los de delante corrían más"

Carlos Sainz ha arrancado tercero en parrilla en el GP de Las Vegas después de una gran clasificación en agua, pero carrera y en condiciones de seco, no ha podido hacer nada para evitar que le adelantaran los McLaren, Mercedes y Ferrari, cruzando la línea de meta finalmente en séptima posición. “Los coches de delante eran más rápidos, así que el resultado es el mejor al que podíamos optar hoy, así que contento”, ha reconocido el piloto madrileño.

"Un poco lo que avisé ayer, los coches que nos han acabado ganando hoy iban dos o tres décimas por vuelta más rápido toda la carrera y de una manera u otra te acaban superando. Igual se podría haber luchado un poco más en el momento de la parada, con una parada un poco conservadora, dejándonos hacer el undercut con Piastri y Leclerc, pero tarde o temprano el séptimo puesto era lo máximo”, considera Carlos.

“Al final he intentado hacer todo lo posible por quedar a cinco segundos de Antonelli, creo que me he llegado a poner a 4.8 segundos, pero intentando mantenerme a su ritmo se me ha abierto el graining y he tenido que ir un poco para atrás", ha explicado. "Hemos sacado 10 segundos a Hadjar, que es el segundo de la zona media, así que nosotros hemos ido rápido y nos hemos quedado solo a tres o cuatro segundos de Leclerc y de Piastri, así que yo creo que hemos hecho una muy buena carrera con muy buen ritmo. El problema es que corrían demasiado los demás

“La séptima plaza es la que tendríamos que haber conseguido en Austin o México, así que contento de aquí por lo menos firmar ese resultado”, ha insistido.

Sus seis puntos los seis puntos este fin de semana afianzan a Williams en el quinto puesto de constructores, con una ventaja de 31 puntos respecto al VISA RB: "Empieza a estar cada vez más consolidada la posición, pero todavía quedan dos carreras y un sprint. Hay que tener cuidado, pero sí, creo que estos seis puntos ayudan mucho", ha zanjado Sainz, que afronta el final de curso con mejores sensaciones.