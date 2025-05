Sainz y su batalla con Albon: "Me dijeron que no me atacaría y lo hizo a la primera"

"Me ha pasado de todo". Así resumía Carlos Sainz su actuación en el Gran Premio de Miami. El piloto madrileño, que ha terminado en comisarios, bajo investigación por dos incidentes, uno con bandera amarilla y otro por su ataque final a Lewis Hamilton, ha revelado que era el único en la salida con neumáticos usados y que a pesar de todo, daba por buena la lección aprendida este domingo en Williams: "Mejor que estas cosas nos pasen este año, que estamos peleando por quintos o décimos, no por podios como esperamos hacer el próximo".

Sainz partía desde la sexta posición, con opciones de conseguir un buen resultado en Miami. Al final ha sido noveno, la espera de que los comisarios decidan sobre una posible penalización.

De salida su compañero Albon le superó. Y tras las paradas el madrileño se vio sorprendido por un coche de seguridad virtual y perdió posición con Leclerc y Hamilton . Se mantuvo tras los Ferrari, presionando con el DRS, sin recompensa final.

"El hecho de salir con rueda usada te hace salir a la carrera siendo un par de décimas más lento. He tenido el contacto con Albon en la curva 3 que me ha dañado el coche", ha explicado Sainz. "En el equipo me habían dicho que no me iba a atacar y lo hizo en el primer intento. Y luego los Ferrari han aprovechado el virtual safety car".

Carlos ha reconocido que "no hemos estado perfectos este fin de semana, yo el primero y el equipo tampoco. Hemos cometido errores y hay que aprender de ellos. Si tiene que pasar el año que estamos peleando entre quinto y octavo, tampoco me va la vida. Lo importante es que aprendamos entre todos para cuando llegue la oportunidad de pelear por la victoria no vuelva a pasar lo de este fin de semana", ha cerrado.