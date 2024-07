Sainz hace autocrítica en Spa: "El último intento ha sido un desastre"

Carlos Sainz espera iniciar sus vacaciones con buen sabor de boca, pero visto lo visto este sábado en Bélgica, lo tiene complicado. El madrileño, que se guardó un juego nuevo de neumáticos intermedio para su asalto final en clasificación, no ha mejorado su tiempo y ha terminado octavo, aunque este domingo partirá séptimo por la penalización a Max Verstappen. Ferrari se volcará en la estrategia de su compañero Charles Leclerc, que ha 'heredado' la pole y a Sainz le tocará otra carrera en remontada.

Tras la sesión, que se ha desarrollado en agua y con lluvia intermitente, Sainz ha hecho autocrítica: “Ha sido un último intento de Q3 muy malo. Está claro que ha pasado algo y habrá que analizarlo, porque estaba muy cómodo en toda la clasificación, yendo muy rápido con los neumáticos intermedios, pero ha sido poner el último ‘set’, abrir la vuelta y tener cero agarre en la curva uno, ha sido un desastre”, ha valorado.

Sainz no ha buscado excusas: "No había charcos, que es lo que hace peligroso a Spa y había visibilidad decente. El asfalto tiene mucho agarre así que lo hemos disfrutado, pero por alguna razón el último juego de neumáticos no me ha dado el mismo agarre que uno usado o los nuevos de las anteriores. No estoy contento porque deberíamos estar mucho más adelante", ha insistido.

"Sé que con un neumático nuevo y las condiciones que había, lo habéis visto con Charles (Leclerc) se podía ir por lo menos seis o siete décimas más rápido, y yo, en cambio, he encontrado menos agarre. Creo que tenía también menos temperatura en el neumático. Estoy convencido de que en algo hemos debido de fallar porque había potencial para más hoy. Me hubiese gustado salir más adelante mañana", ha añadido.

En condiciones de seco, el Ferrari es el tercer coche, por detrás de Red Bull y McLaren y a la par con Mercedes. Con vistas a la carrera, a Carlos no le queda otra que salir al ataque: "Habrá que ir a por ellos y ver si podemos remontar. El neumático duro es un neumático difícil de gestionar, tendrá poco agarre, pero quizá te quite el graining. Todo dependerá de cuál gana, si el graining o el agarre", ha resumido.

"Si saliésemos delante, como sale Charles, a todos los coches les costaría adelantarnos y tendríamos opciones de ganar o de podio. Pero saliendo detrás va a ser complicado adelantarles porque vamos todos a un ritmo similar. Hay que pensar en un top cinco, pero si pasan cosas, el podio está ahí", ha concluído.