Sainz apunta a la Q3: "Es posible estar entre los diez mejores mañana"

El piloto madrileño ha terminado lejos con Williams en Libres 2 (16º), pero confía en sus opciones en clasificación

EFE

Madrid

Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimosexto tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró que cree que "es posible estar entre los mejores diez" en la calificación de este sábado.

"Fue un segundo entrenamiento libre algo quebrado, porque cada vez que quería completar una vuelta rápida ondeaba una bandera amarilla o una roja. Así que no pudimos cerrar una vuelta con los blandos, pero hasta que salió la amarilla o la roja, el ritmo era prometedor", explicó el piloto madrileño, de 30 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, en la que afronta su undécima temporada -la primera con Williams-.

"Dimos un importante paso adelante entre sesiones; así que estoy contento con el resultado de hoy. Ha sido un comienzo de fin de semana relativamente positivo. Sé que las tablas de tiempos no lo reflejan porque obviamente estamos al final. Pero si nos fijamos en los detalles, en realidad no estamos mal", afirmó en el circuito de Zandvoort, a orillas del Mar del Norte, Sáinz, decimosexto en el campeonato, con 16 puntos.

El piloto madrileño expresó su intención de "estar en algún sitio entre los diez primeros" este sábado. "Es posible. Con suerte, podremos luchar por nuestro top 10 y eso nos dará mejores oportunidades de sumar puntos. Hay que seguir enfocados durante todo el fin de semana".

