Sainz apunta alto en Williams: "Un podio es posible, pero no a la primera"

Carlos Sainz ha participado en la rueda de prensa previa al evento de la F1 esta noche en Londres y se ha referido a su fichaje por Willams, después de poner fin a cuatro años en Ferrari para dejar paso a Lewis Hamilton. El madrileño, que el pasado viernes ya tuvo oportunidad de pilotar el nuevo FW47 en Silverstone, durante la presentación de su equipo, se ha mostrado convencido de que ha acertado eligiendo el proyecto de los de Grove.

Sainz ha comenzado comentando la decoración que lucirá este año en el monoplaza y la equipación de Williams: "Me gusta el azul. Es un color más fácil de combinar", ha dicho, antes de recordar que será su quinto equipo en F1: "Ya he pasado por el 50% de las escuderías en 10 años, así que es un equipo diferente cada dos años y no sé es algo bueno o malo, pero definitivamente me ha dado mucha experiencia y mucha información sobre cómo funcionan los diferentes equipos".

En este sentido, Carlos ha destacado que el cambio principal ha sido "pasar de un equipo con base en Italia a uno con base en Gran Bretaña, pero no es nada a lo que no esté acostumbrado y supone un desafío que me entusiasma. Estoy ansioso por disfrutar y acelerar ese proceso de adaptación tanto como sea posible porque, me siento como en casa".

Costumbres al margen, la gran novedad en Williams es el motor Mercedes: "Los ruidos, las vibraciones, el sonido, todo cambió por completo la primera vez que me subi al coche del año pasado en Abu Dhabi, ttratando de entender la aerodinámica y los neumáticos. También debo acostumbrarme a la forma en que funciona la unidad de potencia en términos de interruptores, especialmente hoy en día, en Fórmula 1 con tantos cambios en nuestros volantes y con el despliegue, la batería, procedimientos de seguridad del motor y la unidad de potencia. Definitivamente, es el cambio más grande al que me estoy adaptando hasta ahora en Williams", ha comentado.

Interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de optar al podio con Williams ya de entrada, Sainz ha reconocido que en la carrera inaugural de Australia "sería una sorpresa", pero no lo descarta a lo largo de la temporada y sobre todo el proximo año, con el nuevo reglamento: "Es un año de transición, de preparación para estar listos para las oportunidades que puede traer el 26. Para cerrar esa brecha entre la mitad de la parrilla donde estaba Williams el año pasado y los cuatro equipos de arriba, aunque esa brecha es más pequeña que nunca, pues no hay más de tres o cuatro décimas entre los equipos de arriba y los de la mitad de la parrilla. Esas tres o cuatro décimas son muy difíciles de encontrar y más con el límite presupuestario", ha analizado.

"Creo que va a ser un desafío incluso entrar entre lo diez primeros, pero estoy listo para esas peleas y para ver qué viene. Si luego llega un podio en la temporada será más que bienvenido, es posible, pero no espero ir a la primera carrera luchando por podios o incluso por estar entre los cinco primeros", ha valorado Carlos.

Por último, Sainz ha comentado la iniciativa de la F1 en la gala de Londres, sin precendentes en la categoría reina: "Reunir a todos los equipos para algo así como un lanzamiento de temporada tiene sentido. Me gusta. Lo hemos visto en otros deportes y funciona. Ya hemos visto a algunos equipos otros días, pero el concepto y la idea me parecen bien".