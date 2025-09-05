Sainz apoya a Domenicali y Alonso plantea otros problemas

Stefano Dominicali sigue revolucionando la Fórmula 1 tal como la conocemos. Las últimas ideas expuestas por el CEO de F1 han generado controversia entre los pilotos del 'Gran Circo'. Mientras que Sainz apoyó el posible futuro de la competición, por otro lado, Fernando Alonso no se mostró conforme con las propuestas ofrecidas.

La próxima temporada, la categoría ya cambiará al completo con el nuevo reglamento, pero Domenicali busca ir un paso más allá modificando el formato de los Grandes Premios. Entre las ideas de Stefano se contempla reducir el número de entrenamientos libres para añadir más carreras. "Hoy en día los entrenamientos libres son solo para superespecialistas; el público está más interesado en la acción de un fin de semana al sprint. La dirección es clara; puedo garantizar que en unos años, la demanda será que todos los fines de semana tengan el mismo formato" explicó Domenicali.

La confianza de Alonso

Las palabras del italiano han generado opiniones controvertidas dentro de la parrilla. Aunque Fernando no se mostró conforme con alguno de los cambios, también aseguró que estaban en buenas manos si las ideas venían del CEO de F1. "Stefano lo conoce mejor que nadie y si piensa que es necesario este cambio, estamos en buenas manos a la hora de tomar estas decisiones" las palabras de Alonso fueron recogidas por 'SoyMotor' durante la rueda de prensa del GP de Italia.

Nuevas alternativas

Alonso se mostró especialmente descontento con la idea de recortar las competiciones dominicales: "Esa carrera más larga te permite esa mayor libertad en la estrategia, es un tema complicado. Quizá volver a repostar, aunque sé que va en la dirección opuesta a la que vamos ahora mismo, pero cuando puedes elegir tu carga de combustible y tener estrategias distintas, eso cambia por completo cómo se desarrolla la carrera y eso crea carreras realmente atractivas y estrategias" añadió Alonso.

Aunque, el piloto asturiano no se mostró de acuerdo con recortar la distancia de las carreras para captar la atención de los pilotos más jóvenes. "Quizá sea un problema más de la sociedad, de los niños y no del deporte. Quizá no sea necesario".

Sainz busca experimentar

Al contrario, Carlos Sainz se mostró más optimista con la dirección que podría tomar la Fórmula 1. "Mientras todo se compense, genial. Cuidado con los jueves que nos meten de prensa y de eventos... Si ahora vamos a hacer que desde el viernes hacemos clasificación, con 24 carreras, viernes clasificación, sábado carrera, domingo carrera... pues no va a ser sostenible a futuro que encima los miércoles empecemos con eventos" las palabras de Sainz también fueron compartidas por 'SoyMotor'.

"Creo que en todo tiene que haber un balance y si ese es el desarrollo que quiere hacer la F1, yo soy el primero que apoya experimentar, pero si no funciona volver a lo que funciona. Si hay que probar un 'reverse grid' para ver que tal va, pues probémoslo, si es un fiasco, no lo volveremos a hacer" aclaró Carlos.