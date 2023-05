Sainz, sobre Alonso: "Mientras exista el respeto..."

Sainz ha hablado sobre el complicado inicio de temporada que ha vivido a los mandos de su Ferrari, además de su buena relación con Fernando Alonso El madrileño confía en que, gracias a las mejoras, el rendimiento de Ferrari empezará a cambiar a partir del GP de Miami

No está siendo fácil para Ferrari. Los de Maranello habían trabajado mucho durante el invierno y esta temporada esperaban estar muy cerca de los de arriba. Sin embargo, al dominio incontestable de Red Bull se le suma la decepción de Ferrari, cuya realidad se aleja de lo que esperaban lograr: problemas técnicos, sanciones, incidentes...

En una entrevista para el diario 'MARCA', Carlos Sainz cataloga estas complicadas cuatro primeras carreras como "un preinicio": "Ha sido un inicio duro, con un equipo muy fuerte como Red Bull y es relativamente inesperado, porque no se pensaba en un equipo tan superior como es Red Bull. Y en Ferrari, aunque los resultados no han sido un desastre, todos esperábamos un poco más".

Tras la desilusión, llega el momento de trabajar en conseguir traer mejoras y, según Sainz, Miami puede ser un punto de inflexión: "En Bakú ya se ha visto un cambio de tendencia con las dos poles de Charles y quedan 18 carreras por delante y cinco Sprints, por lo que esto no ha hecho más que empezar, hay que mantener la motivación muy alta, esto es muy largo".

Ferrari comenzó la temporada con unas expectativas muy altas. Con la llegada de Fred Vasseur se esperaba toda una revolución y en Maranello se volcaron para reducir los problemas de fiabilidad y lograr que el SF-23 fuese un coche competitivo. Sin embargo, aunque en la fábrica se está trabajando a destajo, no ha sido suficiente para alcanzar los objetivos: "Nos hemos encontrado cosas en el coche que no nos acaban de gustar y estamos intentando compensarlas. Se ha aplicado un plan muy agresivo en Maranello para darle la vuelta al año".

Aunque el monoplaza tiene mucho margen de mejora, Sainz está eternamente agradecido con todo el mundo trabajando en el proyecto: "Nadie está contento en la fábrica, ni orgulloso, ni contento, pero sí hay una actitud y unas ganas de mejorar que hace mucho que no veo. Y me gusta verlo, me gusta ver una fábrica tan volcada en el proyecto, de una forma tan agresiva y quiero animarlos porque sé que están haciendo un trabajo muy intenso para ello".

Su día negro: la sanción de Australia

A pesar del complicado de inicio de Ferrari, si hay un día que le ha dejado a Carlos Sainz la espina clavada es el domingo de la carrera del Gran Premio de Australia. La sanción tras el accidente en el reinicio a solo dos vueltas del final le frustró un buen resultado y le arrebató de un plumazo 12 puntos muy valiosos: "Creo que 5 segundos de penalización, a falta de dos vuelas y bajo safety car, no es lo mismo que 5 segundos en la primera vuelta, cuando tienes una hora y media por delante para compensarlos. Todavía no se me ha pasado el enfado de lo que pasó, como se aplicó la sanción y en cómo se me excluyó de la carrera por un mínimo incidente".

Aunque se mantiene muy prudente y respetuoso, cree que en la Fórmula 1 falta un criterio común que unifique las sanciones: "Creo que hay lugares en los que se mira con mucho ojo, como pasó en Australia y en otros no se mira. Creo que no es lo suficientemente consistente y profesional que debería ser este deporte. De ahí me cabreo en Australia, donde creo que las sanciones no estuvieron bien ajustadas".

"Mi relación con Fernando es buena"

El otro involucrado en el accidente que provocó la sanción fue precisamente el otro piloto español de la parrilla de la Fórmula 1: Fernando Alonso. Durante el Sprint de Bakú, se encontraron de nuevo en pista en una acción polémica debido a la cual Alonso terminó exigiendo una sanción. A pesar de los lances de carrera, Carlos asegura que su relación no ha cambiado.

"No hay ningún problema entre Fernando y yo pese a lo que algunos han intentado hacer ver. Nuestra relación sigue siendo muy buena y no es ni la primera ni la última batalla que vamos a tener en pista. Es normal que haya algunas acciones más ajustadas que otras pero con la visera bajada todos queremos lo mismo y peleamos por lo nuestro. Es lo bonito de las carreras y mientras exista el respeto entre todos los pilotos no existirá ningún problema", afirma el de Ferrari.

El piloto madrileño entiende perfectamente la euforia que han desatado Alonso y Aston Martin: "Este año, con Fernando en un coche competitivo, seguramente haya devuelto la ilusión a mucha gente y creo que, de paso, la ilusión porque yo gane. Creo que la gente nos quiere ver a los dos ahí arriba".

Para Sainz, el aumento de visibilidad ha sido positivo y, a pesar de la 'locura Alonso', él siente también el cariño de la afición de casa: "No lo sé si se me está dando el mérito, pero yo me siento arropado y apoyado por gran parte de la afición. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño, incluso también la prensa española, por lo que no tengo ninguna queja. Yo soy realista y siempre intento ponerme en la piel de los demás... Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando. Al final es él quien ha ganado los dos Mundiales...".

Sainz llega a Miami con mucha confianza. Tras un fin de semana difícil en Bakú, está ilusionado con una pista distinta y muchas mejoras. A pesar de todo ello, el madrileño se encuentra quinto en la general y su objetivo es seguir sumando puntos y escalando posiciones y, con suerte, seguir luchando por su segunda victoria, la 34 para España.