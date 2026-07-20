Sainz y Alonso se ensañan con el nuevo reglamento de la F1

Carlos Sainz fue de los pocos pilotos que decidieron darle un margen de confianza al nuevo reglamento de 2026, pero después de diez grandes premios en escenarios muy diferentes ya tiene suficiente para hacer una evaluación. Y no puede ser más negativa. Además, Fernando Alonso le secunda y asegura que su futuro en la Fórmula 1 dependerá del rumbo que tome el campeonato.

"Todos echamos de menos la clasificación del año pasado, sobre todo en circuitos como este o como Silverstone”, valoró Sainz tras el GP de Bélgica, en el icónico Spa-Fracorchamps. “Todo el mundo sabe que esto no es lo suficientemente bueno para la Fórmula 1 y que hay que cambiarlo", añadió, en declaraciones que publica ‘Planet F1’.

"Se va a cambiar, va a evolucionar, pero está claro que ninguno de nosotros disfruta conduciendo los coches como en años anteriores", subrayó el madrileño, que anticipó una reacción del ‘gran circo’ a corto o medio plazo: “Ya están planeando un cambio, porque saben que esto no es lo mejor. Aunque intenten mejorarlo, y mejorará, creo que todo el mundo ya ha tenido suficiente con tanto sistema eléctrico y simplemente la F1 volverá a lo que siempre ha funcionado", admite Carlos, en la línea del presidente la FIA, que aboga por el regreso de los V8 y por reducir al mínimo la electrificación.

Por su parte, Fernando Alonso hablaba de su posible renovación y acabó en un ‘palo’ al reglamento: “Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos. Mi decisión tiene que ver con el reglamento, conducir estos coches en circuitos como Spa o antes en Silverstone no es lo que sueño para el futuro", lanzó.