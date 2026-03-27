Carlos Sainz alerta: "Las tandas largas son terribles"

Carlos Sainz sigue lidiando con un Williams difícil, pesado y sin carga aerodinámica, que acusa incluso más su déficit en el rápido Suzuka. El piloto madrileño, con todo, ha visto con cierto optimismo el rendimiento a una vuelta, pero en cuando a ritmo, el FW48 sigue a mucha distancia.

"Ha sido difícil sacar rendimiento, pero al final los dos coches no parecían ir demasiado mal en tandas cortas". Con poco combustible, en vistas a la clasificación del sábado, el coche de Sainz y Albon ha estado más cerca de la zona media. Pero el domingo, probablemente, la historia puede ser muy distinta, según advierte Carlos.

"A una vuelta, en tandas cortas, aún, pero en cuanto pusimos gasolina e hicimos tandas largas, el ritmo de carrera fue terrible", ha alertado Sainz al término de la primera jornada en Japón.

“Es buena señal que podamos mezclarnos en la zona media con poco combustible. Pensaba que las sensaciones se trasladarían a tandas largas, pero no ha sido así. El ritmo con mucho combustible no era bueno, incluso peor que en China", ha insistido. "Trabajaremos en ello, veremos qué podemos hacer y si podemos encontrar algo de rendimiento".