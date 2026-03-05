Sainz se aferra a Albert Park: "Melbourne siempre trae sorpresas y vamos a intentar aprovecharlas"

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se presenta complicada para muchos equipos, entre ellos Williams, que ya llegó tarde a la pretemporada, perdiéndose los test de Barcelona, y mostró en Bahréin que el curso no va a ser fácil.

Este fin de semana, con el Gran Premio de Australia, podrá verse ya donde está cada uno aunque Carlos Sainz prevé un inicio duro en un trazado que "es de lo más complicados" para probar por primera vez la nueva reglamentación, "viendo lo sensible que es para la energía y por supuesto, nos vamos a encontrar una imagen muy diferente a la de Bahréin".

Respecto a las opciones del Williams, afirmó que "no estamos donde queremos estar" y apuntó que "los equipos de arriba son increíblemente rápidos, la zona media se ha quedado bastante atrás y ahora tenemos que ver cómo nosotros, como equipo de la zona media, podemos empezar a recuperar ese terreno".

Para el madrileño, este va a ser un curso "desafiante", y tiene claro que "en este inicio de año miraremos las Q1 más de cerca". Aún así, en la primera rueda de prensa del año. Sainz aseguró que "todos estamos motivados para intentar darle la vuelta a la situación" y aunque espera "un fin de semana difícil", avanzó que "Melbourne siempre trae sorpresas y vamos a intentar aprovecharlas".

La salida no será un problema

Sainz habló también sobre uno de los temas que más ha preocupado a los pilotos en estos días previos al GP, los probables problemas en la salida. Atendiendo a las peticiones de los equipos, la FIA y la F1 programaron algunos cambios en el procedimiento de salida, añadiendo cinco segundos extra entre la colocación del último monoplaza y el encendido del semáforo. Tras varias pruebas se consiguió una salida limpia por lo que el madrileño considera que no tiene por qué haber incidentes.

"Creo que ha sido un tema de conversación importante, pero creo que lo único que veremos es una mayor diferencia de rendimiento en las salidas, ya que creo que todos saldremos bien. Solo será cuestión de quién mejora o empeora su posición", indicó.

!A finales del año pasado, casi no había diferencia en los compuestos, al salir, todos estábamos a tres o cinco metros del mejor piloto. Creo que este año habrá más diferencias y, en todo caso, a mí me parece bien", zanjó al respecto el madrileño.