Sainz y su adaptación al Williams: "Todavía no me siento como en casa"

Después de cuatro años en Ferrari, la adaptación a los procedimientos y al coche de Williams no está resultado fácil para Carlos Sainz, como él mismo reconoce. Lideró la pretemporada en Bahrein y dio buenas sensaciones en los preliminares del GP de Australia, aunque en carrera sufrió un extraño accidente siguiendo al coche de seguridad. Este viernes, en la clasificación sprint de China tampoco ha rodado cómodo y ha caído prematuramente eliminado en la SQ2.

Mientras su compañero Alex Albon, quinto en Melbourne, sí ha accedido a la ronda decisiva y mañana partirá noveno en parrilla, a Carlos le tocará afrontar una difícil remontada en la carrera a 19 vueltas desde la 13ª posición.

“He sufrido todo el día por el equilibrio y las dos sesiones han sido bastante duras. En la clasificación al ‘sprint’ hemos tenido algunos problemas, incluida una sensación rara con el asiento que tendremos que investigar”, ha explicado el madrileño en declaraciones posteriores al ‘sprint shootout’.

“En cualquier caso, al final todo se resume en que no me siento del todo como en casa en el coche”, ha añadido Sainz, que concluyó quinto con dos victorias en el último Mundial, al volante del Ferrari que este año pilota el británico Lewis Hamilton.

Tras su accidente en el Gran Premio de Australia, Sainz reconoce que necesita tiempo para adaptarse: “Todavía tengo que aprender y entender muchas cosas sobre el coche, y sé que con más rodaje acabará llegando. Espero que este sábado podamos encajar las piezas y mejorar el resultado de hoy, sobre todo pensando de cara a la carrera del domingo”, ha subrayado Carlos.

Su compañero, Alex Albon, noveno en la SQ3, ha subrayado que la pista de Shanghai no es la mejor para las características del FW47. "Estoy bastante contento, pero creo que tenemos que trabajar un poco con el coche. Esta pista no nos sienta del todo bien ahora mismo, así que necesitamos hacer algunos cambios. No es fácil saber qué hacer con los neumáticos; son bastante sensibles. Las curvas largas, como las de China, suelen forzarlos. Es difícil ponerlos en buen estado y parece que hay que gestionarlos, incluso sobregestionarlos en muchos sentidos. Trabajaremos durante la noche e intentaremos volver más fuertes mañana", valoraba.

La primera carrera al esprint se celebrará este sábado a partir de las 04:00 horas en España, programa a 19 vueltas sobre los 5.451 metros del circuito de Shanghai, frente a las 56 de la carrera principal del domingo.