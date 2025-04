Sainz ni se acuerda de Ferrari: "Estoy en el lugar en el que quiero estar ahora"

El descenso de Liam Lawson de Red Bull a RB en favor de Yuki Tsunoda está siendo el tema principal de debate entre los pilotos en las horas previas al GP de Japón. La decisión sorpendió a muchos que esperaban que la escudería austríaca no se precipitara tras solo dos Grandes Premios disputados, aunque para otros se trató de algo que se podía ver venir. Ese es el caso de Carlos Sainz.

El piloto madrileño, que formó parte de la Academia de jóvenes pilotos, estuvo a punto de regresar a Red Bull en la pasada off-season tras la marcha de Checo Pérez, aunque finalmente el equipo de las bebidas energéticas terminó apostando por Liam Lawson dejando a Carlos Sainz con pocas opciones para seguir en la Fórmula 1. El madrileño encontró en Williams una nueva casa, aunque las rencillas con el que fuese su hogar siguen estando abiertas.

El madrileño ha atendido a los medios de comunicación en este jueves de previa del Gran Premio de Japón. Había especial expectación para conocer cómo se encontraba Carlos tras dos primeros Grandes Premios decepcionantes, aunque el español sigue manteniendo intacta su confianza: “Tienes que darte tiempo cuando cambias de equipo, cuando estás habituado a muchas cosas y hay cosas muy diferentes", aclaró Sainz. "Tienes que darte tiempo para experimentarlo todo, estar en diferentes pistas, vivir otras experiencias para aprender de ellas. Y exactamente ahí es donde estoy ahora mismo", respondió en unas declaraciones que recoge DAZN. "Me voy a dar tiempo en las próximas carreras para encontrar la velocidad".

Un tiempo de adaptación... que no tuvo Lawson

Sainz pone como pretexto de su rendimiento el periodo de adaptación necesario para poder habituarse a su nuevo monoplaza: "Ha sido todo un reto, sin duda, como siempre cuando cambias de equipo. Pasas por un periodo de adaptación y aprendizaje que requiere un esfuerzo y te quita energía, pero vamos por el buen camino. Fui muy rápido en Australia, desafortunadamente, con el problema en la carrera, no muy rápido, pero esperamos entender por qué y rendir mejor este fin de semana", ha confesado Carlos.

Quien no tuvo tiempo de adaptación fue Liam Lawson, uno de los dos protagonistas de estas horas previas al GP de Japón en Suzuka junto a Yuki Tsunoda. El cambio de cromos de Red Bull, descendiendo al neozelandés para promocionar al nipón, ha sido motivo de debate en los últimos días y Carlos Sainz, exmiembro de la familia de la marca de bebidas energéticas, no se ha quedido quedar al margen de la polémica: "No es nada nuevo, es Red Bull y la forma en la que se gestionan las cosas. Lo hemos visto en los últimos diez años en Fórmula 1 o desde que yo estoy en F1. Así es como se hacen las cosas allí; un día tienes la oportunidad y al día siguiente, si no haces exactamente lo que esperan de ti, recibes el ascenso o el descenso. Así se hacen las cosas en Red Bull, no son noticias nuevas para mí", explicó Carlos en una declaraciones que recoge SoyMotor.

Carlos estuvo cerca de ocupar el segundo asiento de Red Bull durante la off-season pasada, una opción que ahora el piloto recuerda: "Todos dicen que el trabajo más duro en la Fórmula 1 es estar al lado de Max en un coche Max conoce tan bien. Creo que es algo bueno para mí, pero al mismo tiempo, no me importa, porque estoy en el lugar en el que quiero estar ahora, en un lugar bueno para mi futuro, para mí, no puedo esperar a ver dónde llegamos con Williams", finaliza Carlos como recoge el mismo medio.