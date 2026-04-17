La saga Ocean's aterriza en la Fórmula 1

La F1, después del éxito de la cinta protagonizada por Brad Pitt, regresará a la gran pantalla de la mano de la conocida saga de 'Ocean's'. Será el Gran Premio de Mónaco de 1962 el que sirva como escenario para un nuevo atraco.

La lujosa ciudad de Montecarlo y su emblemático GP ejercerán de hilo conductor para esta preculea de la conocida Ocean's eleven, la película que inició la serie, y en la que se podrá conocer cómo se forjó la dinastía criminal de Danny Ocean.

Para esta ocasión, Margot Robbie y Bradley Cooper se meterán en el papel de los padres del personaje de George Clooney en la trilogía original, dirigida Steven Soderbergh. En este caso, será el propio Cooper el encargado de dirigir la precuela, que girará en torno a los progenitores del conocido líder de la banda de atracadores.

Margot Robbie, en un encuentro virtual, habló sobre el argumento de esta nueva película de la saga. "Antes de que 'Danny Ocean' pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un épico robo en el Gran Premio de Mónaco en 1962", avanzó la actriz que acaba de protagonizar 'Cumbres Borrascosas' junto a Jacob Elordi.

La quinta de la familia

El estreno de la cinta está previsto para el próximo 25 de junio de 2027 y será la quinta de esta exitosa saga que dirigió Soderbergh entre 2001 y 2007, y que tuvo como protagonistas a nombres de la talla de Brad Pitt, Matt Damon o Andy García.

La trilogía creció con 'Ocean's 8: Las estafadoras', estrenada 2018, con Sandra Bullock como la hermana de "Danny Ocean". Cate Blanchett, Anne Hathaway o Helena Bonham Carter completaron un cartel de lujo.

El Gran Premio de Mónaco de 1962, celebrado el 3 de junio, tuvo como ganador a Bruce McLaren, al volante del Cooper-Climax, por delante de los Ferrari de Phil Hill y Lorenzo Bandini.