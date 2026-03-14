Russell vence en el esprint de China y Alonso acaba

El británico George Russell (Mercedes) volvió a confirmar, si es que fuera necesario, que será el rival a batir en la temporada 2026 del campeonato mundial de Fórmula 1 al imponerse, aunque no sin sufrir frente a unos luchadores Ferrari, en la primera carrera al esprint del año, la de China.

El vigente líder de la clasificación está ante la oportunidad de su vida: tras firmar la 'pole' en Australia y ganar ese primer Gran Premio de 2026, había sido también el más rápido en los únicos libres en Shanghái, marcando asimismo los mejores cronos en las tres rondas de la clasificación reducida ('sprint shootout').

En la salida en Melbourne los Ferrari demostraron ser los únicos que realmente están dispuestos a plantarle cara a Mercedes. "Es como el Mario Kart", se reía Leclerc. Y hoy la historia se repitió: Hamilton, ganador de este esprint en 2025, se lanzó directamente al cuello de Russell, robándole rápidamente la posición de cabeza.

El verdadero damnificado de la salida fue el otro piloto de Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que salía segundo y cayó directamente a la novena posición. No era su día: poco después, protagonizaba un toque con el francés Isack Hadjar (Red Bull) que le costó una penalización de 10 segundos.

Pésimo arranque también para uno de los pilotos más críticos con la nueva normativa, el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), que empezaba muy atrás (octavo) para lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, y que encima perdió numerosas posiciones al salir. Remontó pero acabó noveno, justo fuera de la zona de puntos.

Otra batalla con Ferrari

Este reglamento ha elevado el número de adelantamientos. Algunos pilotos lo califican de "artificial", ya que acaban por ser intercambios de posiciones entre pilotos a medida que van agotando y recargando sus baterías. Y las primeras vueltas transcurrieron así entre Russell y Hamilton, con Leclerc vigilando por detrás.

Pero la superioridad de los Mercedes -al menos hasta junio- ha quedado más que patente en este inicio de temporada, y a mitad de carrera Russell ya se había desmarcado de sus dos perseguidores inmediatos, que se embarcaban en una pugna entre ellos, con Antonelli ya acosándoles. El italiano cumplió su sanción en una parada a boxes.

El vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), partía tercero pero, tal y como venían demostrando hasta ahora, no son capaces de mantenerles el pulso a las dos escuderías que hoy por hoy tienen por delante. En cualquier caso, siguen estando en la pomada: el inglés acabó cuarto y su compañero, el australiano Oscar Piastri, sexto.

A cinco vueltas del final, los pilotos que iban en cabeza aprovecharon la salida del coche de seguridad por la retirada del alemán Nico Hülkenberg (Audi) para hacer una parada y cambiar neumáticos. Volvía la emoción de cara a las últimas tres vueltas: un 'mini-esprint' dentro del esprint.

Con Hamilton ya descolgado, era Leclerc el principal aspirante a desbancar a Russell, pero tuvo un fallo en la última curva tras la salida del 'safety car' que el británco aprovechó para volver a pisar a fondo. Unas seis décimas (+0,674) le sacó al monegasco al cruzar la línea de meta.

Sainz, el mejor hispanohablante

Tras los libres y la sesión clasificatoria, nadie esperaba demasiado de la presencia hispanohablante en la parrilla: los dos españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) sorprendían al salir con neumáticos duros frente a los medios que montaban la mayoría. Acabaron en los puestos 12 y 17, respectivamente.

El que salía mejor posicionado (decimosexto) era el argentino Franco Colapinto (Alpine), y logró adelantar un par de puestos hasta acabar en el lugar 14.

Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que se salvaba de salir último ante la penalización al tailandés Alexander Albon (Williams), que salió desde garajes por romper el parque cerrado, terminó decimonoveno, igualmente por la cola entre los supervivientes.

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Después de la prueba reducida, se celebrará la sesión de clasificación para la gran carrera que se disputará el domingo en el circuito de Shanghái, prevista a 56 vueltas para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.