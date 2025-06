Russell y la renovación 'atascada' en Mercedes. "Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?

Ganador del Gran Premio de Canadá del pasado fin de semana y autor de cinco podios en las diez primeras carreras de la temporada, George Russell atraviesa sin duda su mejor momento en la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto británico es el único en el 'top seis' de la clasificación del campeonato que aún sigue libre para 2026. Mercedes ha aplazado su renovación y con ello, se han disparado lo rumores acerca de su futuro y también de posibles alternativas en el equipo que dirige Toto Wolff.

"No estoy preocupado por 2026 en absoluto. Sé que estaré en la parrilla", afirma Russell, contundente. También Wolff reconoce que "George está lo está haciendo todo bien este año, nos da todos los argumentos para seguir. Desde que Lewis se fue, él es claramente el líder del equipo, el piloto experimentado. Ha asumido el rol que se ha ganado".

Pero a pesar de las buenas intenciones por ambas partes, las negociaciones no avanzan. Según Wolff, han acordado "una especie de calendario sobre cuándo queremos resolver estas cosas. Ahora tenemos el triplete detrás de nosotros, y en junio y julio va a ser una carrera tras otra. Pero lo conseguiremos, George, al igual que Antonelli, lleva en Mercedes desde los 16 años. Por eso no depende de si gana una carrera o tiene un rendimiento especialmente bueno. Sabemos que puede hacerlo".

Fiel a Mercedes

Russell, por su parte, asegura que "no he hablado con ningún otro equipo", desmontando las teorías aparecidas en Canadá sobre el supuesto interés de Aston Martin. Reconoce que conseguir la primera victoria de la temporada en Montreal "no le viene mal" en el actual contexto, pero mantiene su fidelidad a Mercedes.

"Siento que estoy pilotando mejor que nunca, que aún tengo más energía. Estoy listo para luchar por un campeonato mundial", se reivindica el británico, que destaca "resultados como el de Canadá o como el de Bahrein este año, cuando teníamos la mínima posibilidad de un buen resultado, y demostramos que estamos ahí para aprovecharlos".

"Estoy bastante tranquilo. Simplemente disfrutando el momento, disfrutando de mis carreras y tomándomelo semana a semana. Con cualquier equipo que haya mostrado interés, he sido bastante abierto al decir que mi intención es seguir en Mercedes. Eso siempre ha sido claro. Soy leal a Mercedes. Me dieron la oportunidad de entrar en la Fórmula 1. No ha habido resentimientos con ninguna de las conversaciones que han circulado, especialmente con Max", asegura Russell.

Y es que desde el pasado año, cuando empezaron las 'turbulencias' y la 'fuga de cerebros' en Red Bull, Toto Wolff ha 'flirteado' de manera constante con Verstappen. Russell, 'enemigo' público número uno del piloto neerlandés, se muestra condescendiente al respecto: "Como he dicho muchas veces, ¿por qué los equipos no estarían interesados en Max? Si todos los pilotos no tuvieran contrato para el año que viene, Max sería el número uno para todos los equipos. Y eso es comprensible”, considera.

"En definitiva, cada equipo tiene dos asientos. Sabía que si seguía rindiendo como lo estoy haciendo, mi posición no se vería amenazada en absoluto. Así que me siento en una buena posición. No tenemos prisa por negociar el contrato. Queremos ganar juntos. Kimi y yo estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a rendimiento, como se vio en Canadá, con los dos en el podio, así que ¿por qué querrías cambiar algo que funciona?", se pregunta.