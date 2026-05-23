Russell se reivindica en Canadá: "Nunca he dudado de mí"

George Russell necesitaba un gran resultado para elevar su maltrecha moral después de verse superado por su joven compañero Kimi Antoneli en los tres últimos grandes premios y también en el campeonato de pilotos, donde el italiano le supera por 20 puntos.

Russell se ha asegurado la primera posición en la parrilla de salida de la sprint del GP de Canadá, que se disputará este sábado (18h.) y ha batido por solo 68 milésimas a Antonelli, copando una nueva primera fila para Mercedes.

Tras la sesión, el británico se ha reinvidicado: "Obviamente me siento genial después de lo duro que fue Miami, pero nunca he dudadi de mí mismo. Sabía de lo que soy capaz. Miami fue, obviamente, un caso un poco especial. Este es un circuito increíble, con mucho agarre, donde da la sensación de que estás pilotando un auténtico coche de F1 , que es como debe ser. Me alegro de que hoy haya salido bien", ha celebrado.

Sobre el ambicioso paquete de actualizaciones de Mercedes en Montreal. Russell ha reconocido que le ha dado un plus: "Las mejoras se notan, sí. El equipo ha hecho un trabajo fantástico para sacarlas adelante. Como vimos en Miami, McLaren estaba muy cerca y también Ferrari. Y en un circuito como este, estamos por delante de verdad. Así que estoy encantado de tener este coche y de volver a la primera plaza, un gran puesto para mañana", ha advertido.

"Estamos progresando. Estamos dando pequeños pasos. No voy a venir aquí a decir que vamos a salir disparados desde la primera y la segunda posición, pero espero que sea así. Aunque la historia reciente nos dice que no ha pasado eso muy a menudo, o que no ha pasado eso nunca este año. Así que supongo que tenemos que esperar y ver qué pasa", ha cerrado Russell.