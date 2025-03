Russell mantiene el pulso a Verstappen: "No me voy a echar atrás..."

En 2024 se convirtió en una de las rivalidades inesperadas, pero también más intensas de la actual Fórmula 1: Max Verstappen y George Russell. Después de un encontronazo en pista en el GP de Qatar y un duro cruce de acusaciones ante los micrófonos, incluso los demás pilotos de la parrilla intentaron mediar en la cena de final de temporada en Abu Dhabi, aunque sin éxito. Ahora, en palabras a la BBC, el británico ha dejado claro que mantiene el pulso con el tetracampeón neerlandés.

"No iba a quedarme parado y dejar que me intimidara. La gente siempre parece dar marcha atrás ante él y esa no es mi forma de hacer las cosas. No estoy aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo, estoy aquí para ganar. Y esa es también su mentalidad. No hay amor perdido. Nunca he tenido miedo de competir contra Max. Siempre he dado pelea", dice Russell, al que Max acusó de enfrentarle a los comisarios deportivos tras su incidente en pista: "Nunca he visto a un piloto intentar joder a otro con tanta fuerza", dijo el de Red Bull.

El piloto británico, por su parte, reveló que Verstappen le amenazó con ponerle la "p*** cabeza contra la pared" y con "chocar a propósito en la salida". Lejos de calmar las aguas, Russell deja claro que volverá a pelear con él si es necesario. Y sabe que podría tener una oportunidad a partir de la primera carrera, en Australia, la próxima semana. Además, no pasa por su cabeza perder la batalla en Mercedes con su nuevo compañero, el rookie Kimi Antonelli, de 18 años, que en los test de Bahrein estuvo a la altura de sus cronos.

"No creo que haya ninguna presión. Todo lo que tengo que hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir haciendo lo que he hecho durante toda mi carrera. Así que eso no cambia nada. Ni siquiera es algo en lo que esté pensando, porque me apoyo al 100%. Es así de simple. Rindes y todo estará ahí para ti. Quiero enfrentarme a los mejores. No siento que mi habilidad esté en duda", advierte Russell. "¿Kimi? Es un gran chico. Es muy joven, pero es un tipo realmente agradable. Súper rápido, por supuesto. Será una dinámica interesante en el equipo", apunta.

Está convencido de que su candidatura al título es real: "Sé que mi momento llegará. Y ya sea este año o el próximo, llegará", afirma, contundente."Y si sigo obteniendo esos resultados, como lo hice durante estos últimos tres años contra el mejor piloto de todos los tiempos, creo que podré entrar en la pelea y, con suerte, conseguir un Campeonato Mundial".