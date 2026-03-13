Russell lidera los únicos libres del GP de China

El británico George Russell (Mercedes) registró este viernes la vuelta más rápida en la sesión de entrenamientos libres en el circuito de Shanghái, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de China de Fórmula 1, el segundo de la temporada 2026.

El actual líder de la clasificación tras imponerse en Australia dejó su mejor crono en 1:32:741, con su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, en segundo lugar, a una décima (+0,120), confirmando que los Mercedes siguen intratables. En el tercer puesto acabó el vigente campeón mundial, el inglés Lando Norris (McLaren).

El compañero de equipo de este último y también el último en alzarse con la victoria en Shanghái, el australiano Oscar Piastri, quedó en la cuarta posición, seguido de los Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc por delante.

La sesión comenzó bastante accidentada: el argentino Franco Colapinto (Alpine, 15º) dio el primer susto con un trompo provocado por el tren trasero, y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari, 6º) tuvo uno similar poco después por un bloqueo de frenos, en ambos casos sin consecuencias.

El veterano piloto británico tuvo un toque con su compatriota Norris que dejó algunos fragmentos de piezas sobre la pista, aunque los dos pudieron seguir rodando sin problemas.

Peor suerte tuvo otro británico, el debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls), que tuvo que abandonar tras completar solo seis vueltas después de que su monoplaza empezara a humear en la principal recta del trazado.

La presencia hispanohablante tuvo otra sesión poco destacada: los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) quedaron 17º y 18º, respectivamente, en la tabla de tiempos. El madrileño no pudo salir hasta el último tercio del rodaje por problemas de telemetría, y el monoplaza del asturiano sigue necesitando trabajo en materia de unidad de potencia.

Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) quedó colista (22º) tras dar únicamente 13 vueltas, el que menos tras el mencionado Lindblad.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que esta será la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China, ya que este fin de semana es el primero con formato ‘sprint’ de la temporada y esta tarde a las 15:30 hora local (07:30 GMT), precisamente, se disputará la clasificación para la carrera al esprint del sábado.