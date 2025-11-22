Russell lidera en Libres 3

George Russell , vencedor hace un año en Las Vegas, ha sido el más rápido en los Libres 3 este sábado, tras superar en su último intento el tiempo de Max Verstappen. Los dos McLaren han ocupado las dos últimas posiciones para sorpresa general en plena lucha por el Mundial, mientras Fernando Alonso ha sido 9º y Carlos Sainz 12º.

Ha sido una sesión atípica, con la pista mojada de inicio, que se ha ido secando a medida que avanzaban los minutos. La sesión ha acabado con sliks y en estas condiciones Russell ha liderado con Mercedes, mientras Verstappen ha trompeado cuando han vuelto a caer algunas gotas en los instantes finales.

Los McLaren no han arriesgado, se han quedado en boxes los últimos 10 minutos y de ahí que les hayan rebasados por todos los rivales.

Alonso ha esperado final para salir por primera vez a pista ya con los blandos de seco y mucha precaución, para terminar noveno. Sainz, como Max, acabó con un trompo , aunque en seco dio buenas sensaciones con el Williams.