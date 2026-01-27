Russell ironiza con el tiempo en Barcelona y avisa sobre el Mercedes de 2026

"Aquí está George con el último parte meteorológico: llueve en Barcelona. Así que hemos decidido no correr hoy". Mercedes ha demostrado sentido del humor al anunciar esta mañana su decisión de no participar en la segunda jornada de test de las cinco programadas esta semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La pretemporada 2026 ha arrancado con un extraño 'shakedown' a puerta cerrada en el trazado de Montmeló y la información llega en 'cuentagotas', a cargo de los equipos y las redes sociales de la propia Fórmula 1. Pero aunque el cronometraje no es oficial, sabemos que el lunes el W17 fue el segundo coche más rápido en manos de Russell, tras el Red Bull de Hadjar (1.18.1).

Los de la estrella, que parten como favoritos este año, confirmaron que llegan a la pretemporada con los deberes hechos, pero Russell rebajó a euforia, destacando el nivel de los rivales y rechazando las comparaciones con 2014, cuando Mercedes inició el último gran cambio de reglamento con aplastante superioridad en la era híbrida.

Kimi Antonelli fue el encargado de abrir los test en la matinal del lunes en el Circuit y por la tarde Russell tomó el relevo. El británico terminó bastante satisfecho, aunque lanzó un serio aviso: "No es como en 2014. El deporte ha evolucionado muchísimo desde entonces y el nivel es altísimo en todos los aspectos".

Russell se mostró impresionado viendo a los demás coches en pista: "La cantidad de potencia que tienen es bastante impresionante. Probablemente es lo más rápido que he visto pasar nunca a un F1 aquí en Barcelona. Se nota claramente que los coches, con el nuevo reglamento, son más pequeños y menos pesado. Creo que se ha ido en la dirección correcta. Para los aficionados hay una oportunidad clara de ver carreras más emocionantes", valoró.

"Son coches muy diferentes, pero una vez entiendes cómo funcionan, se sienten bastante intuitivos. Puede que nosotros notemos algunas limitaciones dentro del coche, pero eso va a evolucionar mucho con el tiempo", añadió sobre los nuevos y complejos sistemas de control y recarga.

Respecto a los rivales directos, Russell reconoció que "me ha impactado lo que han hecho otros equipos. El motor de Red Bull ha completado muchas vueltas y, teniendo en cuenta que es el primero que han construido, está claro que han hecho un gran trabajo. Haas, logró un volumen de rodaje muy parecido al nuestro, así que el motor Ferrari también ha sumado muchos kilómetros", señaló.