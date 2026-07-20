Russell, hundido y Mercedes no le da soluciones: "Ya soy insensible a la decepción, te acostumbras"

George Russell inició la temporada con la etiqueta de candidato número uno al título. Por experiencia frente a su joven compañero Kimi Antonelli, de 19 años y solo uno en la categoría, el británico debía llevar el peso del equipo y exprimir un Mercedes claramente superior en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.

Ganó la carrera inaugural en Australia, pero Antonelli le vapuleó en las cinco siguientes. Cuando peor pintaban las cosas, Russell se reivindicó con un triunfo en Austria y fue segundo en Silverstone, donde Kimi abandonó por problemas de fiabilidad, al igual que en Barcelona. En tres grandes premios, el inglés le recortó 43 puntos a su compañero y llegó a Bélgica a solo 25 en la general.

Pero el exigente circuito de Spa le trató con crudeza. El sábado, en la crono, George se quedó a medio segundo del italiano, que firmó su sexta pole del curso. "Puedo pelear contra mi compañero, que es un piloto increíble. Pero es un desafío, porque me siento con una mano atada a la espalda", reveló tras la sesión.

Mercedes no encuentra solución al diferencial de velocidad de sus dos coches, que se hace más evidente en algunos circuitos: "No es mi conducción, la cambié y sigo teniendo problemas. Estamos trabajando muy duro para entender qué es. Aquí pierdo cuatro décimas en la recta. Es frustrante y ya lo vimos en Austria, pero seguimos intentando encontrar lo que pasa", comentó.

El domingo, el mazazo fue peor: Tercero en parrilla, Russell arrancó bien, pero se vio superado por tres rivales en la larga subida a Les Combes. Sin energía, se quedó expuesto ante Hamilton, que le atacó y acabó enviándole a la grava. El abandono, sumado a la victoria de Antonelli, le deja más lejos en el Mundial, a 50 puntos tras diez grandes premios.

“Pasé muy bien la primera curva y estaba justo detrás de Verstappen, pero por alguna razón la batería decidió no recargarse y salió de la primera curva con un 35% menos de energía. Y como no se cargó, también tuve un problema con el boost. El turbo tampoco funcionó correctamente, así que no tenía potencia", resumió Russell, insistiendo en que él no es el problema. “Cada día es algo nuevo. Ya estoy insensible a la decepción. Cuando te pasa tan a menudo, simplemente te acostumbras", soltó.

A Antonelli los tiempos le salen fácil en todas las pistas. Russell solo fue mejor en Austria, porque tanto en Barcelona como en Gran Bretaña habría cedido puntos de no ser por las dos averías que sufrió Kimi.

Todos los motores Mercedes

En las largas rectas del circuito de las Árdenas, los problemas en las unidades de potencia de Mercedes se multiplicaron. Toto Wolff quiso remarcarlo en descargo de Russell: "El accidente fue desafortunado. Perdimos muchos puntos tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos con George. Tuvimos un problema que afectó a todos los motores Mercedes: faltaba potencia en la recta y eso le perjudicó muchísimo. La responsabilidad es al 100% nuestra. Como equipo estamos dando el máximo: tenemos la unidad de potencia más potente, un coche capaz de ganar, y todo el mundo hace lo posible por reducir al mínimo los errores. Pero los errores ocurren, porque somos humanos", valoró el jefe de Mercedes.

"Decepcionamos a Kimi en Silverstone, donde George consiguió un podio probablemente mejor de lo que realmente merecía el coche. Luego uno abandonó en Montreal, el otro en Barcelona: esa ha sido un poco la historia de nuestra temporada. Este año hemos creado un producto muy fuerte y prefiero tener que resolver problemas de fiabilidad antes que intentar hacer rápido un motor o un coche lentos. Pero hemos perdido muchos puntos por culpa de la fiabilidad. Deberíamos estar mucho más arriba en la clasificación", analizó Toto.