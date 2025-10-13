Russell se gana su asiento en Mercedes

Mucho se ha especulado durante la actual temporada de Fórmula 1 sobre un posible fichaje de Max Verstappen por Mercedes. El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 ha vivido una temporada especialmente complicada en Red Bull y su descontento con el rendimiento de su monoplaza provocó el interés de otras escuderías. Estó afectó directamente a George Russell, quien vio peligrar su asiento hasta que se confirmó que finalmente el vigente campeón no iba a moverse de Milton Keynes. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, el británico sigue sin aclarar su futuro.

El piloto de Mercedes se encuentra en fase de negociación con la escudería en una temporada en la que los resultados han sido positivos. En una temporada en la que el dominio ha caído principalmente en manos de McLaren (ya son Campeones del Mundo de Constructores, con 650 puntos), Mercedes se encuentra en segunda plaza con 325. No obstante, la escudería británica no puede relajarse, puesto que Ferrari le pisa los talones ya con 27 puntos de distancia.

A nivel individual, el rendimiento de sus pilotos también está siendo bueno, especialmente teniendo en cuenta que uno de sus pilotos es 'rookie', el italiano Kimi Antonelli, quien se subió al podio en el GP de Canadá. En cuanto a George Russell, precisamente se llevó la victoria en Montreal, y repitió en el trazado urbano de Marina Bay el pasado fin de semana. También se subió al podio en Australia, China, Baréin, Miami, Hungría y Azerbaiyán. Hasta el momento, acumula 237 puntos en el campeonato, que le hacen estar en cuarta plaza, tan solo 36 puntos por detrás del tercer clasificado, que precisamente es Max Verstappen.

En la previa de Singapur, la atención se centró en Verstappen, quien ha reducido la distancia con los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, en la lucha por el mundial. Y tras la victoria del domingo, Russell quiso reivindicarse. "Me siento preparado para luchar por el campeonato", aseguró.

Golpe en la mesa

Desde su aterrizaje en la escudería británica en 2022, Russell ha estado por delante de sus dos compañeros de equipo. Lo estuvo con Lewis Hamilton como compañero y también con Antonelli, a quien ha superado durante los 18 grandes premios de la actual temporada.

Pese a todo, esto no ha evitado que Toto Wolff, jefe de la escudería, deje de plantearse el hecho de sustituir a Russell por Verstappen. De hecho, el piloto británico reveló el pasado mes de junio ante la prensa que creía que la extensión de su contrato se estaba retrasando debido a la 'caza' de Max.

George Russell se llevó la victoria en Singapur por delante de Max Verstappen y Lando Norris / EFE

Pudo respirar tranquilamente a finales de julio, momento en el que se anunció que el campeón permanecerá en la escudería de Milton Keynes hasta, al menos, finales de 2026. Tras el GP de Singapur, Russell aseguró a Sky Sports F1 que el acuerdo con su equipo actual está "súper cerca".

En rueda de prensa, Wolff aseguró que George "ha estado formidable este año". "No he visto errores. Hubo fines de semana en los que él mismo dijo: 'Podría haber hecho más, y no fue una buena carrera'", expresó el jefe de la escudería.

"En lo que respecta a los contratos, las cosas buenas llevan tiempo. Lo importante son los detalles, no los grandes temas", sentenció, sobre el futuro del piloto británico. Por el momento, parece descabellada la idea de que Russell no continúe en Mercedes, por lo menos, hasta finales de 2026. Pero parece que habrá que esperar para una confirmación que se ha ganado a pulso en pista.