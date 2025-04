Russell evita la sanción y conserva el segundo puesto

George Russell ha terminado en la segunda posición del podio en el GP de Babhrein, entre los dos McLaren de Oscar Piastri, vencedor, y Lando Norris, que ha sido tercero en meta. Durante un tiempo, el de Mercedes ha visto peligrar este gran resultado por un fallo del DRS de su coche en el tramo final de la carrera, pero la FIA le ha dejado finalmente sin sanción por entender que no se ha beneficiado por el incidente.

El británico, en las últimas vueltas, tuvo que defenderse de los ataques de su compatriota Lando Norris, cuando sus neumáticos blandos estaban en las últimas frente a los medios de su rival, ha tenido un problema técnico que habría podido valerle 10 segundos de penalización.

Russell desaparció de la tabla de tiempos y luego presionó el botón del DRS por error cuando no estaba a menos de un segundo de distancia de su predecesor, algo que no es legal pero que derivó del fallo anterior, ya que el DRS no debería abrirse nunca en esas circunstancias aunque se presione el botón.

Los comisarios le dejaron sin sanción, según los argumentos esgrimidos en su nota oficial:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 63 (George Russell), a los representantes del equipo y el Sr. Pearson y revisaron los datos del sistema de posicionamiento, telemetría y pruebas de radio del equipo".

"La conexión entre el sistema de activación automatizada DRS y el coche falló debido a problemas con un bucle de sincronización proporcionado por un tercero. En ese momento, el conductor estaba experimentando un problema con el freno por cable y otros problemas electrónicos".

"Se le recomendó utilizar un botón auxiliar del volante que sirve como un botón de radio de respaldo pero también sirve como botón de activación manual de DRS. En la recta entre las curvas 10 y 11 intentó comunicarse por radio con el equipo usando este botón, pero en lugar de eso activó accidentalmente el DRS. El DRS se activó para una distancia de 37 metros en una recta de aproximadamente 700 metros. Aunque ganó 0,02 segundos, perdió 0,28 segundos en la siguiente curva para compensarlo. Eso fue confirmado por la telemetría".

"En consecuencia, aunque técnicamente se produjo una infracción, los comisarios deciden que, como no se obtiene ninguna ventaja deportiva, no se impone ninguna sanción", concluyeel comunicado.