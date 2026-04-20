Fórmula 1
Russell espera pelear por el título... y no solo con Antonelli
"Espero seguir en Mercedes, incluso si no se cumplen los objetivos, pero es muy probable que se consigan", advierte el británico George Russell, que marcha segundo en el Mundial
George Russell se prepara para volver a la acción la próxima semana en Miami, después del largo parón por la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia. El piloto británico de Mercedes, que empezó la temporada como líder y principal favorito al título 2026, ganó la carrera inaugural en Australia, pero se vio superado por su compañero Kimi Antonelli tras las dos victorias consecutivas del italiano en China y Japón.
Russell, en declaraciones que publica la web oficial de la F1, asegura que se mantiene concentrado y confiado de cara al campeonato y habla también la situación con su contrato con Mercedes .
"Me sentía genial antes del descanso y me siento genial ahora, para ser honesto. Sin duda, todos sentimos fatiga después de las tres primeras carreras, pero los rivales siguen el mismo calendario. Todos estamos igual de fatigados y ahora todos estamos igual de recargados”, considera.
“Me hubiera encantado seguir compitiendo, pero sé que no era posible en Oriente Medio, ni tampoco era práctico ir a otro sitio. He aprovechado bien este tiempo, he pasado mucho tiempo con el equipo, dedicando varios días al simulador antes de Miami para intentar solucionar algunos problemas que nos pillaron desprevenidos”, revela Russell.
“Lo principal es el rendimiento del coche y se ve muy sólido, así que espero continuar donde lo dejamos”, advierte. En lo que respecta a la pelea por el título con Antonelli, Russell señala que “Mercedes nos dará la misma oportunidad a los dos, al 100%. Eso siempre ha sido así desde los tiempos de Lewis Hamilton y Nico Rosberg”, recuerda.
“Espero que solo seamos nosotros dos luchando por el campeonato, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos, igual hay más pilotos. En 2022, después de tres carreras, Leclerc tenía una ventaja de más de 30 puntos y Verstappen decía que el campeonato había terminado y que Ferrari era el más rápido y al final no lo era. Creo que vamos por muy buen camino, tenemos una base realmente sólida con el coche, pero estas cosas cambian. Simplemente voy a cada carrera, intento dar lo mejor de mí y ya contaremos los puntos al final de la temporada”, comenta.
Respecto a su situación contractual, después de confirmar su prórroga con Mercedes de cara a 2026 por quinta temporada, Russell es contundente: “Estaré aquí el año que viene con el equipo y punto. No hay mucho más que decir. Firmé un contrato plurianual. Y a menudo, en muchos de estos contratos, incluso si no se alcanzan los objetivos, si todo va bien, se continúa, pero es muy probable que sí se alcancen los objetivos”, zanja.
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