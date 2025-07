Russell, confiado: "Mercedes me necesita tanto como yo a ellos"

El jefe de Mercedes, Toto Wolff ha salido al paso de los rumores sobre Verstappen y ha aclarado que sus planes para 2026 pasan por seguir contando con su actual tándem de pilotos, con el rookie Kimi Antonelli y George Russell. Ambos han agradecido la confianza, aunque en Fórmula 1 nunca se puede dar nada por seguro hasta que está firmado. Y de momento, la renovación sigue atascada.

"Creo que esta es probablemente mi mejor temporada, pero seguramente porque también es el mejor coche que he tenido. Todo depende de eso. No estoy frustrado por mi futuro. Ya no pienso en ello, porque sé que todo se reduce al rendimiento y a los resultados", ha señalado Russell en la rueda de prensa a su llegada al circuito de Spa.

"Yo no he hablado con ningún otro equipo. Mercedes me gestiona y controla, mi destino está en sus manos", ha insistido el británico, que ha dado pocos detalles sobre las negociaciones con la escudería alemana: "Ha habido conversaciones, pero no directamente conmigo. Hay mucho más bombo fuera que dentro del equipo. Solo pienso en esto los jueves, cuando vosotros me preguntáis. El resto del tiempo, me centro en rendir. Ellos nunca han dejado de mirar por mis intereses y no tengo motivos para preocuparme", asegura.

"Ahora estoy más feliz que hace unos meses. Estoy en paz con todo lo que pasa. Mercedes necesita a los mejores pilotos y creo que estoy entre ellos. No hay muchos haciendo un mejor trabajo que yo. Así que los necesito, y ellos me necesitan a mí. Así es este deporte", recuerda Russell, que admite que la reciente declaración de intenciones de Toto Wolff “fue más de cara a los medios que para mí”.

Sobre los plazos para sellar la renovación, ha explicado que "la intención era resolverlo antes del parón de verano, pero siendo realistas, no hay ningún contrato sobre la mesa, así que tenerlo cerrado en dos semanas es poco probable. Tiene que ser algo que funcione para ambas partes. Si dejo de rendir, tal vez debería preocuparme. Pero mi trabajo es estar centrado en la pista, porque al final, el rendimiento es lo que asegura tu futuro".

También su compañero Antonelli opina que el valor lo da la pista: "¿Si seguiré en Mercedes? Ésa es la pregunta del millón. Nunca he estado preocupado, para ser sincero. Sé cuál es la situación y sé lo que el equipo quiere, especialmente mirando hacia el futuro. Creo que Toto ha sido claro recientemente y eso es bueno de ver. El equipo está trabajando bien, la alineación es buena y George y yo trabajamos bien juntos y ayudamos al equipo", ha comentado el italiano en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Bélgica.