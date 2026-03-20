Ni Russell ni Antonelli: el hijo de Toto Wolff tiene un favorito inesperado… ¡Alonso!

En medio de todo el caos que rodea la Fórmula 1 con la salida de Jonathan Wheatley de Audi y los rumores de aterrizaje en Aston Martin, las redes sociales han sacado a la luz un vídeo que no ha pasado desapercibido para los seguidores de 'El Gran Circo'. Y nada tiene que ver con estos protagonistas sino con Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes.

Mercedes está marcando la pauta en este inicio de temporada 2026. Ya lo dejaron entrever los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin. Si bien McLaren fue la escudería dominadora el pasado curso, la nueva era de la Fórmula 1 en 2026 iba a estar marcada por el dominio de Mercedes. Muchos empiezan a tener un 'déjà vu' de 2014.

El dominio de Mercedes

En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a su compañero, Kimi Antonelli. Russell fue segundo. Motivos se feliciad más que suficientes para Toto Wolff, que celebró el podio con mucha ilusión al saber que a sus dos pilotos los acompañaba Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, pero piloto para su escudería durante doce cursos.

En las últimas horas, el austríaco se ha viralizado en redes sociales por un divertido vídeo junto a su hijo, fruto de su matrimonio con Susie Wolff. El pequeño revela en él quién es su piloto favorito... y nada tiene que ver con los dos pilotos de la escudería que dirige su padre. Tampoco con Lewis Hamilton... ni Max Verstappen. "¿Quién es tu piloto favorito?", le preguntan al pequeño. "Fernando Alonso", dice el niño, mientras su orgulloso padre se aguanta la risa.

Es entonces cuando le preguntan el por qué. "Porque es un campeón del mundo, dos veces campeón del mundo, y me gusta", sentenciaba el pequeño. A través de redes sociales, varios pilotos han bromeado con el vídeo y le han pedido a Wolff que cumpla el sueño de su hijo. "Cumple su sueño, llévate al viejo a Mercedes, te lo imploro", bromeaba un usuario.

El drama de Aston Martin

Recordemos que no es el mejor momento para Alonso. China no fue un fin de semana fácil para Aston Martin. Como tampoco lo fue Australia ni los test de pretemporada. Alonso partía desde la 19ª plaza tras otra mala clasificación. Ni él, ni tampoco Stroll, pudieron superar el corte de la Q1 y quedaron eliminados a la primera de cambios por la lucha por la pole (el canadiense terminó 21º). Pero aún así, Fernando se marcó una maniobra 'marca de la casa' y ganó hasta diez plazas en la salida del domingo. Pero ambos coches se retiraron en carrera. La realidad es que el AMR26 no tiene ni ritmo, ni potencia, ni velocidad y las vibraciones del motor son un auténtico quebradero de cabeza para sus pilotos, especialmente para Alonso, que sufre dolor en manos y pies. Se avecinan tiempos complicados en Silverstone.