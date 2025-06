Russell anima su pulso con Verstappen en la salida: "Tengo más puntos en la licencia con los que jugar..."

George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) trasladan su duelo a Canadá, donde comparten la primera fila de la parrilla, por este orden, dos semanas después de su último incidente en Barcelona, que acabó muy mal para el de Red Bull.

En el desenlace del GP de España., Max, frustrado por la estrategia del equipo, echó a perder un podio que parecía tener asegurado y lo pagó con Russell. La brusca maniobra del neerlandés, descontrolado, mereció una sanción de 10 segundos que le hizo caer a la décima posición final. Y lo peor, la FIA elevó su castigo a 11 puntos de los 12 permitidos en la Superlicencia.

Eso significa que Verstappen está a solo un punto de perderse un gran premio. Una situación que se mantendrá como mínimo hasta la carrera de Austria y que le pone particularmente nervioso, como dejó claro ante los periodistas el pasado jueves en rueda de prensa. “Estoy harto de las preguntas al respecto, es infantil, llevais así desde el jueves”, soltó Max, muy molesto.

Russell le tiene ganas a Verstappendesde la polémica que ambos protagonizaron al final de la pasada temporada, con cruce de acusaciones, agria discusión ante los comisarios y la velada amenaza de Max de mandar al muro al de Mercedes a propósito.

En Canadá, este domingo, nos espera un nuevo asalto de un duelo explosivo: “¿La salida de la carrera? Somos amigos, así que no hay problema. Tengo más puntos en la licencia con los que jugar, así que veremos” lanzó George, desafiante tras arrebatarle la pole a Verstappen.

"Los dos queremos ganar y los dos no estamos realmente en la lucha por el campeonato en este momento. No he ganado ninguna carrera este año y tengo muchas ganas de que eso cambie. El tiempo dirá", añadió Russell, más en serio.