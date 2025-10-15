Russell y Antonelli, dupla confirmada en Mercedes para 2026

La 'silly season' de la temporada 2026 en la Fórmula 1 empieza a dar sus pasos cuando apenas quedan unos pocos Grandes Premios para que termine la campaña actual. Si bien en este mercado no se esperan grandes movimientos como el terremoto que causó el curso pasado el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, algunas dudas han empezado ya a despejarse.

Es el caso de Mercedes, que este miércoles ha confirmado la continuidad de su actual pareja de pilotos. George Russell y Kimi Antonelli continuarán al volante de los dos coches de la escudería una temporada más, la segunda conjunta de dos pilotos formados en la cantera de la escudería. Una decisión con la que se dan por zanjados los rumores sobre la posible incorporación de Max Verstappen.

"Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me complace haberlo hecho", explicó Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, a través del comunicado difundido por el equipo.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar con ellos. Confirmarlo siempre fue una cuestión de tiempo. Queríamos manejarlo de la mejor manera y asegurarnos de que todos estuviéramos contentos y estoy feliz de haberlo logrado", apuntó Wolff.

"Nuestro enfoque ahora está en las seis últimas carreras del año, donde luchamos por el segundo lugar en el Mundial de Constructores y en 2026 con la nueva reglamentación", añadió el austriaco. Los de Brackley cuentan actualmente con una renta de 27 puntos sobre Ferrari y 35 sobre Red Bull, con el título ya decidido para McLaren desde principios de octubre.

Russell aterrizó en Mercedes en 2022 procedente de Williams como compañero de Lewis Hamilton. En 2026 afrontará su quinta temporada en la casa comojefe de filas. "Estoy muy orgulloso de continuar nuestro viaje juntos. No puedo esperar a ver lo que está por venir, especialmente cuando el año que viene tenemos uno de los mayores cambios regulatorios en la historia del deporte", afirmó el británico en el comunicado de la escudería.

"Todos estamos increíblemente centrados en hacer que sea un éxito y, para mí personalmente, trabajaré sobre lo conseguido en esta temporada que ha sido la más fuerte hasta la fecha", comentó.

Un valor al alza

Por su parte, Antonelli desembarcó en Mercedes el curso pasado para ocupar el asiento vacante que dejó Hamilton y a sus 19 años se ha consolidado como el mejor rookie y es actualmente séptimo en la clasificación general de pilotos con 88 puntos. Atesora además un podio, conseguido con su tercera posición en el Gran Premio de Canadá, en el que Russell se llevó la victoria.

"He aprendido mucho en mi primera temporada tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Todos ellos me han hecho más fuerte, no solo como piloto sino también como compañero de equipo", comentó el italiano sobre su renovación.