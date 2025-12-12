Así ruge el motor Honda de Aston Martin que hace soñar a Alonso

La cuenta atrás para la temporada 2026 de Fórmula 1 ha echado a andar. A pesar de que todavía falta mucho para que las luces se apaguen el 8 de marzo en Albert Park, Australia, lo cierto es que a muchos se les puede hacer larga la espera hasta el pistoletazo de salida. Y para amenizar la espera, cualquier avance, por poco que sea, es bienvenido.

Es por este motivo que ha sorprendido este viernes el anuncio de Honda a través de sus redes sociales. "Aquí lo oísteis primero. Nuestra banda sonora para 2026", un mensaje acompañado de un fragmento de audio donde se puede escuchar la nueva unidad de potencia del fabricante japonés que llevará en sus dos monoplazas Aston Martin a partir de 2026.

Honda tiene la llave

La marca nipona puso fin a su exitosa colaboración con Red Bull a finales de 2025 para pasar a formar parte de la familia de Aston Martin, que contará a partir de la próxima temporada con un suministrador exclusivo de motores. Y es que acertar con la preparación de esas unidades híbridas V6, donde el componente electrónico tendrá una importancia jamás vista en la historia del Gran Circo, será clave para poder ser competitivo a partir de 2026, especialmente con el cambio de reglamentación que se avecina.

Alonso, en el box de Aston Martin tras la 'qualy' del GP de Qatar / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

En este sentido, Lawrence Stroll no ha querido escatimar en gastos para reunir a un equipo de superestrellas capaces de llevar a la escudería verde al éxito. Adrian Newey, Andy Cowell, Enrico Cardille... todo apoyo es poco para poder idear un coche competitivo donde el ensamblaje con la unidad de potencia será crucial para tener oportunidades y estar entre los equipos más rápidos de la parrilla.

You heard it here first. Our soundtrack for 2026 🔊



#F1 pic.twitter.com/W44ddc63dM — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 12, 2025

2026 será, seguramente, la última temporada de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El asturiano sigue buscando su tercera corona dos décadas después de conseguir su segunda, un ejemplo de superación que espera poder tener una oportunidad la próxima temporada. En las manos de los ingenieros de Honda y Aston Martin estará preparar un monoplaza suficientemente competitivo como para poder cumplir con sus exigencias.