Rossi tienta a Verstappen en plena duda sobre su futuro: “Los GT son una categoría en crecimiento”

En las últimas semanas, el futuro de Max Verstappen ha sido objeto de mucha especulación. El piloto neerlandés no se siente agusto en la nueva era de la Fórmula 1, en la que la gestión de energía se ha convertido en uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de conducir un monoplaza. A esta falta de 'feeling' con el nuevo reglamento, se le suma la falta de sensaciones al volante del RB22. Una serie de factores que han llevado a que el tetracampeón haya ofrecido declaraciones que dejan entrever una posible retirada a finales de este mismo curso. Una opción que no parece descabellada teniendo en cuenta que ha empezado a hacer sus incursiones en el mundo de los GT.

El neerlandés, que en Japón terminó octavo, no se siente cómodo en una era en la que los pilotos deben dejar a un lado el instinto para aprender a gestionar la energía de un motor 50% eléctrico. Y además, se encuentra lejos de aquella época en la que fue el claro dominador de la categoría al volante del Red Bull. De hecho, el mismo Verstappen calificó la nueva Fórmula 1 como "una Fórmula E con esteroides".

La posible retirada a finales de 2026

La duda ahora es qué decisión tomará Max en cuanto a su futuro se refiere. ‘De Telegraaf’, medio con gran vinculación con el entorno del piloto, apuntó que Verstappen decidirá en las próximas semanas si anuncia su retirada a final de la actual temporada. Unas informaciones que no fueron más que alimentadas con sus declaraciones. "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live'.

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", decía en la citada entrevista.

A todo esto, se le suma el hecho de que el campeón empieza a realizar algunas carreras en el mundo de los GT. De hecho, ya participó en la NLS2 del Nordschleife, que usó como preparación al plato fuerte: las 24 Horas de Nürburgring, que disputará en mayo junto al catalán Dani Juncadella y el francés Jules Gounon. A todo esto, cabe sumarle el hecho de que cuenta con su propio equipo, a quien ha estado apoyando durante este fin de semana en las 6H de Paul Ricard, en el marco del GT World Challenge Europa.

Quien también ha formado parte de la carrera ha sido Valentino Rossi. Retirado de MotoGP en 2021, el italiano sigue compitiendo en el mundo de las cuatro ruedas. Y al ser preguntado por la presencia de Verstappen en el mismo 'paddock', no dudó en mandarle un guiño. "Es una gran satisfacción ver a Verstappen conduciendo estos coches. Realmente espero poder conducir con él pronto, hacer un par de vueltas juntos", comenzaba diciendo.

Y, en medio de todo el caos generado por una posible retirada de Max de la Fórmula 1, Rossi presentó un alegato por la disciplina en la que ahora compite. "GT es una categoría en crecimiento, son coches muy agradables de manejar, es una categoría donde la esencia del automovilismo aún está presente", sentenciaba. ¿Seguirá Max los pasos de 'Il Dottore'?